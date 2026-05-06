La Ruta de les Ermites de Blanes arriba a la 34a edició amb opcions de 9, 12 i 18 km

L'activitat convida a fer esport descobrint el patrimoni del municipi

La Ruta de les Ermites, en una passada edició. / Ajuntament de Blanes

Redacció

Blanes celebrarà diumenge la XXXIV Ruta de les Ermites amb tres recorreguts adaptats a diferents nivells —9, 12 i 18 quilòmetres— i convida participants locals i visitants a descobrir el patrimoni històric del municipi tot fent esport.

La sortida i arribada de totes les modalitats tindrà lloc al Passeig de Mar. Les sortides es faran de manera esglaonada i en ordre invers de distància: a les 09.00 h s’iniciarà el recorregut llarg de 18 km, a les 09.15 h el de 12 km i, finalment, a les 09.30 h el de 9 km.

L’objectiu és combinar activitat física amb la descoberta d’indrets emblemàtics del terme municipal, com el Santuari del Vilar o l’Ermita de Santa Bàrbara, que formen part del patrimoni històric blanenc. L’organització va a càrrec del Centre Excursionista de Blanes, amb el suport de l’Ajuntament i de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC).

Inscripcions i logística

Tot i que les inscripcions en línia ja estan tancades, encara serà possible apuntar-s’hi presencialment el mateix diumenge a partir de les 08.00 h al punt de sortida. El preu és de 16 euros i hi ha un límit màxim de 500 participants entre totes les modalitats.

Els participants disposaran d’un temps màxim de 5 hores per completar el recorregut. Hi haurà tres punts d’avituallament situats a Blanes Vistamar, al Santuari del Vilar i a l’Ermita de Santa Bàrbara. En cas d’abandonament, només es podrà fer en aquests punts habilitats.

Com és tradició, a l’arribada els participants podran gaudir d’un esmorzar popular al Passeig de Mar, amb botifarra a la brasa i opció vegetariana. La jornada es completarà amb el sorteig de diversos productes entre els assistents.

Amb aquesta proposta, Blanes consolida una vegada més una activitat que combina esport, natura i cultura, i que any rere any continua atraient centenars de participants.

