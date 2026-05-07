La Farmàcia Adell de Blanes celebra 100 anys d’història amb una exposició commemorativa
L’establiment, fundat el 1926 per Joan Adell Escalante, ha estat regentat per tres generacions de la família
La Farmàcia Adell de Blanes celebra aquest 2026 el seu primer segle de vida. L’establiment, situat al cor de la ciutat, al carrer Muralla, va obrir portes l’any 1926 de la mà del farmacèutic Joan Adell Escalante i, cent anys després, continua en marxa sota la direcció de la tercera generació familiar.
Per commemorar aquesta efemèride, aquests dies es pot visitar una exposició a la Sala Maria Luisa García-Tornel, al cèntric carrer Ample. La mostra recull documentació, fotografies i diversos estris vinculats a la història de la farmàcia, com microscopis, recipients de porcellana característics dels antics establiments farmacèutics i instruments utilitzats per elaborar preparats i fórmules magistrals.
La història de la Farmàcia Adell arrenca l’any 1925, quan Joan Adell Escalante va arribar a Blanes amb la voluntat d’obrir-hi una farmàcia. Poc després va tenir l’oportunitat de comprar el local que l’apotecari Santiago Espinosa de los Monteros tenia al carrer Muralla. L’any següent, el 1926, Adell hi va posar en marxa l’establiment, que des d’aleshores no ha deixat d’atendre generacions de blanencs.
Un dels capítols més destacats de la trajectòria de la farmàcia va començar el 1929, amb l’elaboració d’especialitats farmacèutiques pròpies. Entre els productes que van tenir més èxit hi havia els supositoris Espinterin bismútic, per al tractament d’afeccions laríngies, i les injeccions Vixaam, destinades a problemes pulmonars. El nom Vixaam recollia les primeres lletres dels noms dels tres primers fills del fundador: Visi, Xavier i Amalia.
La pomada GUPY
La gran estrella, però, va ser la pomada GUPY, elaborada amb productes balsàmics naturals com eucaliptus, resina de faig, mentol, càmfora i terpineol. El logotip i els cartells publicitaris van ser obra del dibuixant Joan Junceda, i el producte es va arribar a vendre a farmàcies d’arreu del país. La Guerra Civil en va interrompre l’elaboració, però la família recorda que encara avui hi ha persones que en demanen.
La continuïtat familiar va arribar el 1963, quan Joan Adell Álvarez, fill del fundador i també escriptor, es va incorporar a la farmàcia en acabar la carrera. Va impulsar noves idees i la primera reforma de l’establiment. L’any 1972 va obrir una segona farmàcia al carrer d’Anselm Clavé. Més endavant, quan el fundador es va retirar als 72 anys, la seva jove, la farmacèutica Maria Teresa Creixell Sureda, va assumir la titularitat de la farmàcia del carrer Muralla.
La tercera generació va arribar amb les filles de Joan Adell Álvarez i Maria Teresa Creixell. Dues d’elles, Teresa i Maria Adell, van seguir la tradició farmacèutica. Teresa Adell es va associar amb la seva mare i va néixer la Farmàcia Adell-Creixell, mentre que Maria Adell va assumir, l’any 2003, la farmàcia del carrer d’Anselm Clavé, on es va centralitzar l’elaboració de fórmules magistrals.
Més enllà de la dispensació de medicaments, la família reivindica la farmàcia com un espai de confiança i proximitat. Joan, Teresa i Maria Adell expliquen que, al llarg dels anys, molts clients hi han acudit no només a comprar productes farmacèutics, sinó també a demanar consell sobre qüestions diverses. Aquesta complicitat amb la ciutadania ha estat, asseguren, una de les claus de la seva continuïtat.
Entre les anècdotes familiars, recorden els primers anys de l’establiment, en temps difícils i agreujats després per la Guerra Civil, quan alguns clients pagaven amb espècies: una gallina, ous o productes de la terra.
L’exposició del centenari es podrà visitar fins aquest diumenge, 10 de maig. L’horari és de dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 18 a 20 h, i els dissabtes i diumenges de 10 a 14 h i de 18 a 21 h.
