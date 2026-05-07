Més de 200 persones omplen l’Ajuntament de Tossa en defensa dels habitatges d’ús turístic
Treballadors pel Lloguer Turístic reclama que es mantinguin les llicències HUT i alerta que la seva eliminació el 2028 posaria en risc milers de llocs de treball a les comarques gironines
Més de 200 persones van assistir aquest dimecres a l’Ajuntament de Tossa de Mar a un acte organitzat per Treballadors pel Lloguer Turístic en suport als treballadors vinculats als habitatges d’ús turístic. La trobada va reunir professionals del sector, representants del teixit econòmic local i alcaldes de diversos municipis de la Costa Brava per reivindicar el paper dels HUT com a motor econòmic local.
L’acte es va celebrar en el context del Decret-Llei 3/2023, que preveu l’eliminació de la majoria de llicències d’habitatges d’ús turístic a Catalunya el novembre del 2028. Segons el moviment, aquesta mesura pot tenir un impacte directe sobre l’ocupació, el comerç i l’activitat econòmica dels municipis turístics.
La trobada va ser oberta per l’alcalde de Tossa de Mar, Martí Pujals, que va defensar que el problema de l’habitatge no està causat pels HUT i va subratllar la importància d’aquest sector per sostenir l’activitat econòmica local, especialment en municipis on moltes famílies en depenen directament o indirectament.
També hi van participar alcaldes i representants municipals de la zona, entre els quals Maria Teresa Selva, alcaldessa de Begur; Jordi Colomí, alcalde de Torroella de Montgrí; Maurici Jiménez, alcalde de Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró; i Fèlix Llorens, segon tinent d’alcalde de Roses.
Tots ells van coincidir a defensar el pes dels habitatges d’ús turístic en l’economia dels municipis de la Costa Brava i van advertir de les conseqüències que podria tenir la desaparició de les llicències.
Segons Treballadors pel Lloguer Turístic, a les comarques gironines hi ha prop de 100.000 places d’habitatges d’ús turístic, la majoria de les quals podrien perdre’s amb l’actual normativa. L’entitat assegura que això podria posar en risc fins a 50.000 llocs de treball directes i indirectes a la demarcació i fins a 200.000 en el conjunt de Catalunya.
La portaveu del moviment, Mireia Bessó, va alertar durant l’acte que “milers de treballadors viuen amb angoixa la possible pèrdua de les seves feines si s’eliminen els HUT l’any 2028” i va demanar als partits que escoltin les persones que depenen d’aquest sector abans de prendre decisions “amb conseqüències irreversibles”.
L’acte també va comptar amb el suport de l’Associació Professional d’Empresaris d’Hostaleria de Tossa de Mar i del seu president, Francesc Zucchitello. Des de l’organització van destacar aquesta participació com una mostra d’unitat entre els treballadors afectats i el teixit empresarial local davant una normativa que consideren que pot tenir un fort impacte sobre les destinacions turístiques catalanes.
