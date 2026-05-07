Quatre locals precintats i sis detencions en controls policials a establiments d’oci i restauració de Blanes en tres anys
La Policia Local ha realitzat 49 actuacions que també han suposat la detecció de 73 infraccions administratives i 22 denúncies a la Llei de Seguretat ciutadana
La Policia Local de Blanes ha intensificat els controls d’establiments amb 49 inspeccions en tres anys -entre el març del 2023 i l’abril del 2026-. Els dispositius s’han centrat principalment en locals d’oci i restauració, com bars, restaurants, discoteques i altres establiments lúdics.
Segons les dades facilitades, 41 d’aquestes actuacions han derivat en inspeccions administratives amb aixecament d’acta. En total, s’han detectat 73 infraccions administratives relacionades amb activitats, jocs i espectacles, i s’han tramitat 22 denúncies per infraccions de la Llei de protecció de la seguretat ciutadana.
Sense contacte i irregulars
Els controls també han comportat la identificació de més de 60 persones i sis detencions. A més, en coordinació amb altres cossos policials i organismes administratius, s’han detectat nou treballadors sense contracte laboral i almenys 18 persones en situació administrativa irregular o casos vinculats a la Llei d’estrangeria.
Les actuacions s’han dut a terme amb dispositius conjunts de la Policia Local de Blanes, la Policia Nacional, els Mossos d’Esquadra i la Inspecció de Treball. L’objectiu dels controls ha estat comprovar el compliment de la normativa vigent, prevenir activitats no autoritzades i respondre a problemes de convivència veïnal.
La campanya es va iniciar arran de queixes de particulars i comunitats de propietaris per activitats en determinats establiments, sorolls i altres alteracions que afectaven el veïnat.
A conseqüència de les inspeccions, quatre establiments han estat precintats per incompliments greus o reiterats de la normativa.
L’alcalde de Blanes i responsable polític de la Policia Local, Jordi Hernández, ha valorat els resultats de les actuacions. “He felicitat als responsables de la Policia Local de Blanes per aquests resultats tan excel·lents. No tan sols perquè demostra que, una vegada més, evidencia la seva versatilitat i capacitat de coordinació. Sobretot perquè contribueixen a millorar la convivència, el civisme i la seguretat a la ciutat”, ha afirmat en un comunicat.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- El mètode del forat a la carrosseria: roben un cotxe de 100.000 euros i intenten endur-se’n un de 180.000 a Calonge
- Pau Montplet, el jove astrofotògraf de Breda que ha cridat l’atenció de la NASA
- Salellas rep amb humor la ministra d’Habitatge després d’arribar mitja hora tard: «Sembla que hàgiu vingut amb Rodalies»
- El requisit de la Seguretat Social que permet jubilar-te als 61 amb 33 anys cotitzats i que molts desconeixen
- El poble de 4.000 habitants que s’ha posat de moda al futbol gironí
- Nestlé concreta l’impacte de l’ERO a Girona: 12 treballadors afectats i un mes de negociacions per davant