Tossa de Mar obre un portal amb dades i indicadors turístics per a empresaris locals
El municipi analitza el perfil i l'origen dels visitants , l'ocupació en allotjaments o la mobilitat dins del poble
L'Ajuntament de Tossa de Mar s'ha adherit a la xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents (DTI) per modernitzar la gestió turística en base a un conjunt de dades que es recullen. A més, el consistori ha obert un portal que recull i analitza els indicadors turístics per tal que els empresaris locals puguin consultar les dades i millorar la gestió dels establiments. En aquest portal, es podrà consultar el perfil i origen dels visitants, l'ocupació i els allotjaments disponibles, la mobilitat de vehicles i l'ús d'aparcaments i quin impacte econòmic té el turisme al municipi. El projecte compta amb el finançament d'un fons Next Generation.
El nou portal inclou la base de dades que ja tenia l'Ajuntament de Tossa de Mar sobre diferents aspectes turístics. A més, inclou noves fonts de dades. Per exemple, el perfil i l'origen del visitant s'obtindrà a partir de les dades que dona l'INE, les enquestes de l'oficina de turisme i també les que ofereix a partir de les dades mòbils que recull la companyia Orange.
Sobre l'ocupació i els allotjaments, els empresaris podran consultar dades mensuals sobre el volum d'habitacions plenes i les capacitats històriques que ofereix l'Idescat. Per altra banda, es podrà analitzar la mobilitat dels vehicles dins del municipi i quin ús fan els visitants dels aparcaments a partir de les dades que ofereix l'empresa Telpark.
El portal també mostra l'impacte econòmic que té el turisme al municipi a partir de l'impost sobre les estades turístiques i finalment es pot accedir a un estudi de reputació online de la destinació. Els empresaris interessats en consultar aquestes dades podran fer-ho enviant una sol·licitud a l'Ajuntament de Tossa de Mar.
Una vegada tinguin l'accés podran consultar un resum d'indicadors anuals i buscar detalls més específics per mesos o procedències. També es poden aplicar filtres en les dades recollides per obtenir unes dades més concretes. La regidora de Turisme de Tossa de Mar, Pilar Roura, assegura aquestes dades permeten posicionar Tossa de Mar com "un municipi que creu en la democratització de la informació" i que vol "modernitzar la gestió turística en base a dades objectives".
