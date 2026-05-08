Espadaler dona la benvinguda des de Tossa als nous jutges: deu exerciran a la província de Girona
El conseller de Justícia anima els nous magistrats a utilitzar el català en l’àmbit judicial i defensa que “la presència del català a la justícia és una feina de tots”
Les comarques gironines incorporaran deu nous jutges i jutgesses de la 74a promoció de l’Escola Judicial, que han obtingut la seva primera destinació a Catalunya. En total, són 39 els nous membres de la carrera judicial destinats al país, dels quals 24 són dones.
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, els va donar la benvinguda en una trobada celebrada dijous a Tossa de Mar, que va servir per acompanyar-los en l’inici de la seva tasca jurisdiccional, reforçar el coneixement institucional i promoure una justícia més eficient, coordinada i de qualitat.
Dels 39 jutges destinats a Catalunya, 12 van a Barcelona, 10 a Girona, 8 a Tarragona, 5 a Lleida i 4 a les Terres de l’Ebre. D’aquesta manera, Girona és la segona demarcació catalana que més nous jutges va rebre d’aquesta promoció.
Entre els 10 que tenen com a primer destí la província de Girona, destaca una jutgessa gironina, Laia Pujolás Juvanteny, que s’incorporarà com a jutgessa d’adscripció territorial a la província una figura que dona cobertura allà on hi hagi pics de feina o vacants temporals. Cal recordar que el repartiment de places a Girona situa Blanes com el partit judicial que rep més reforç, amb tres places a la secció civil i d’instrucció del Tribunal d’Instància.
Utilitzar el català
Durant la seva intervenció, Espadaler va animar els nous jutges i jutgesses a utilitzar el català en l’àmbit judicial i va remarcar que “la presència del català a la justícia és una feina de tots”. El conseller va defensar que aquesta responsabilitat havia de ser compartida entre el món judicial, el Govern, els operadors jurídics i els mateixos usuaris de la justícia.
En aquest sentit, Espadaler va reiterar el compromís del Departament de posar “tots els recursos que tinguem a l’abast” per afavorir l’ús del català als jutjats.
La jornada, celebrada a Tossa de Mar, també va tenir com a objectiu afavorir la formació pràctica, la cohesió i l’intercanvi d’experiències entre professionals que compartien una mateixa situació professional: l’inici de la carrera judicial amb la primera destinació, segons informa Justícia.
A l’acte hi van assistir la primera tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Tossa de Mar, Ana Abellán; el director del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, Marc Cerón; la magistrada de la Secció Mercantil del Tribunal d’Instància de Barcelona 12, M. Isabel López; la magistrada de l’Audiència Provincial de Girona, Laia Aubareda, i la secretària per a l’Administració de Justícia, Iolanda Aguilar.
Perfil de la promoció
Segons una enquesta de l’Escola Judicial, el perfil majoritari dels integrants de la 74a promoció és el d’una dona de 29 anys, que ha estudiat l’oposició durant cinc anys i quatre mesos i que no té familiars fins al segon grau de consanguinitat que excerceixen o han exercit una professió jurídica.
El 78,45% dels nous jutges i jutgesses no tenen cap jurista entre els seus familiars, mentre que només el 6,03% tenen un jutge o magistrat a la família. A més, el 38,79% procedeixen de famílies en què cap dels progenitors té estudis superiors.
