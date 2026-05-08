Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Temps de Florscontenidors Gironahantaviruscrim Saltvaga educadores infantilsNestlé GironaSpar Girona
instagramlinkedin

Jornada participativa a Lloret de Mar per decidir el futur de l’avinguda de Vidreres

El govern pretén que es posin sobre la taula propostes i idees per tranformar una de les principals vies del municipi

L'avinguda de Vidreres que Lloret de Mar espera millorar.

L'avinguda de Vidreres que Lloret de Mar espera millorar. / Ajuntament de Lloret de Mar

Redacció

Redacció

Lloret de Mar

Lloret de Mar celebrarà el pròxim dimecres, 13 de maig, a les 18.00 h, a la sala polivalent de la Biblioteca Municipal, una jornada participativa per decidir el futur de l’avinguda de Vidreres, una de les vies principals pel que fa a l’activitat social i econòmica.

El govern convida a la població a fer propostes i a exposar les seves idees. Es tracta d’una jornada participativa per a la transformació d’aquest espai clau per Lloret de Mar.

Hi haurà la presència de l’equip d’enginyeria i consultoria PISAN que recollirà les diferents aportacions per a la que serà la primera etapa del projecte de remodelació de l’avinguda de Vidreres.

L’alcalde de Lloret, Adrià Lamelas, ha assenyalat que “volem escoltar els veïns i veïnes, així com els negocis implicats en l’Avinguda de Vidreres, una via molt important i estratègica pel municipi”.

Notícies relacionades

A més, ha destacat que “hem de crear un projecte com es mereix per l’avinguda de Vidreres, que té un impacte important en l’activitat social i econòmica de Lloret”.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
  2. Salellas rep amb humor la ministra d’Habitatge després d’arribar mitja hora tard: «Sembla que hàgiu vingut amb Rodalies»
  3. Quatre locals precintats i sis detencions en controls policials a establiments d’oci i restauració de Blanes en tres anys
  4. Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
  5. La DGT sorprèn: així seran les noves matrícules que revolucionaran les carreteres el 2026
  6. El banyolí Josep Miàs firma Dune, una promoció de 30 milions d’euros a primera línia de mar
  7. El Gran Jonquera es referma com el cor del shopping a Girona: noves obertures i cultura sobre rodes
  8. Tot a punt per a Temps de Flors: entre el vertigen del primer cop i la il·lusió de tota una vida

Girona activa un circuit de revisió de la taxa de residus davant les incidències

Girona activa un circuit de revisió de la taxa de residus davant les incidències

Ferran Raigon encapçalarà Junts per «girar full» a Ripoll

Ferran Raigon encapçalarà Junts per «girar full» a Ripoll

Un crit de 2.500 nens per l’«amabilidá»

Un crit de 2.500 nens per l’«amabilidá»

Alumnes de Girona, Salt, Banyoles i Roses participen en la celebració del Dia d’Europa a Barcelona

Alumnes de Girona, Salt, Banyoles i Roses participen en la celebració del Dia d’Europa a Barcelona

La Diputació diu que estudiarà el cas de la tanca a la carretera de Castelló que afecta l'entrada a camps de cultiu

La Diputació diu que estudiarà el cas de la tanca a la carretera de Castelló que afecta l'entrada a camps de cultiu

Un professor a punt de jubilar-se denuncia desigualtats en les pensions: “Cobrar 2.600 euros és injust”

Un professor a punt de jubilar-se denuncia desigualtats en les pensions: “Cobrar 2.600 euros és injust”

Girona inaugura una escultura que commemora l'alfabetització i l'educació popular d'adults de 1976

Prova pilot a Blanes amb activitats esportives gratuïtes per a joves de 12 a 16 anys

Prova pilot a Blanes amb activitats esportives gratuïtes per a joves de 12 a 16 anys
Tracking Pixel Contents