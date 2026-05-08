Jornada participativa a Lloret de Mar per decidir el futur de l’avinguda de Vidreres
El govern pretén que es posin sobre la taula propostes i idees per tranformar una de les principals vies del municipi
Lloret de Mar celebrarà el pròxim dimecres, 13 de maig, a les 18.00 h, a la sala polivalent de la Biblioteca Municipal, una jornada participativa per decidir el futur de l’avinguda de Vidreres, una de les vies principals pel que fa a l’activitat social i econòmica.
El govern convida a la població a fer propostes i a exposar les seves idees. Es tracta d’una jornada participativa per a la transformació d’aquest espai clau per Lloret de Mar.
Hi haurà la presència de l’equip d’enginyeria i consultoria PISAN que recollirà les diferents aportacions per a la que serà la primera etapa del projecte de remodelació de l’avinguda de Vidreres.
L’alcalde de Lloret, Adrià Lamelas, ha assenyalat que “volem escoltar els veïns i veïnes, així com els negocis implicats en l’Avinguda de Vidreres, una via molt important i estratègica pel municipi”.
A més, ha destacat que “hem de crear un projecte com es mereix per l’avinguda de Vidreres, que té un impacte important en l’activitat social i econòmica de Lloret”.
- Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
- Salellas rep amb humor la ministra d’Habitatge després d’arribar mitja hora tard: «Sembla que hàgiu vingut amb Rodalies»
- Quatre locals precintats i sis detencions en controls policials a establiments d’oci i restauració de Blanes en tres anys
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- La DGT sorprèn: així seran les noves matrícules que revolucionaran les carreteres el 2026
- El banyolí Josep Miàs firma Dune, una promoció de 30 milions d’euros a primera línia de mar
- El Gran Jonquera es referma com el cor del shopping a Girona: noves obertures i cultura sobre rodes
- Tot a punt per a Temps de Flors: entre el vertigen del primer cop i la il·lusió de tota una vida