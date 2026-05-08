Prova pilot a Blanes amb activitats esportives gratuïtes per a joves de 12 a 16 anys
S'estan portant a terme a les pistes de diversos barris on s'hi practiquen quatre disciplines esportives amb monitoratge professional
Blanes ha posat en marxa "Six, Seven & Sport", una prova pilot que busca garantir la igualtat d’oportunitats dels joves en l’accés a l’activitat física fent que sigui gratuïta. La iniciativa està impulsada per l’Ajuntament a través del Departament d’Esports, amb el suport del Consell Esportiu de La Selva, i s’adreça a adolescents d’entre 12 i 16 anys.
S'oferiraran a diferents barris de la ciutat, concretament a Valldolig, Mas Cremat-Mas Florit, La Plantera i Quatre Vents. L’objectiu és apropar l’esport als joves allà on viuen, eliminant barreres econòmiques i territorials.
Per conèixer de primera mà l’inici de la iniciativa, han visitat una de les sessions l’alcalde de Blanes, Jordi Hernández, acompanyat de la regidora d’Esports, Mònica Rabassa, i la regidora de Joventut i Participació Ciutadana, Estefanía Romero. També hi han assistit la cap del Departament d’Esports, Gisela Bayé, i tècnics del Consell Esportiu.
El programa es desenvoluparà durant tot el mes de maig, amb sessions dos cops per setmana en diferents franges horàries. Les activitats inclouen esports col·lectius com el vòlei, el dodgeball (popularment conegut com “jugar a matar”), el colpbol —un esport de 7 contra 7— i la cal·listènia. Totes les sessions estan guiades per monitors especialitzats.
Els entrenaments es distribueixen en diversos espais: a Valldolig i a l’Escola Napoleó Soliva de La Plantera els dimarts i dijous, mentre que a Mas Cremat-Mas Florit i Quatre Vents-Mas Borell es duen a terme els dimecres i divendres. Fins ara, una cinquantena de joves ja s’hi han inscrit, tot i que el programa continua obert a noves incorporacions.
La participació és gratuïta i només cal omplir un formulari d’inscripció. A més, l’organització facilita un telèfon i un correu electrònic per resoldre dubtes i ampliar informació.
Cloenda i continuïtat del projecte
Com a culminació del programa, el 30 de maig se celebrarà una jornada de cloenda a la Ciutat Esportiva Blanes, on tots els participants es reuniran per fer exhibicions dels esports practicats durant el mes.
A més, el projecte tindrà continuïtat a través del programa ‘Punt de Jugada’, amb noves iniciatives com la creació de beques per facilitar l’accés a l’esport als joves amb limitacions econòmiques.
‘Punt de Jugada’, esport per a la cohesió social
‘Punt de Jugada’ és un projecte comunitari que utilitza l’activitat física com a eina de cohesió, inclusió i transformació social. La iniciativa busca crear espais de trobada on els joves puguin compartir experiències, independentment del seu origen o situació socioeconòmica.
El programa també s’alinea amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 i promou valors com el respecte, la col·laboració i el sentiment de pertinença, contribuint a construir una comunitat més saludable i inclusiva a nivell local.
