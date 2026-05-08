El TSJC anul·la la llicència que evitava l'enderroc d'un supermercat a Sils
Un informe pericial detecta deficiències urbanístiques per valor de 137.379 euros i el tribunal deixa oberta la porta a la demolició si no es tramita una nova llicència
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat la llicència de legalització que l’Ajuntament de Sils va concedir el 21 de març de 2016 per regularitzar el supermercat Consum del carrer Bastiments, a la zona de Can Cabirol, i ha reactivat l’execució de la sentència que havia ordenat l’enderroc de les obres construïdes a l’empara d’acords municipals anul·lats. La Sala Contenciosa Administrativa estima així el recurs presentat per diversos veïns i revoca la resolució del Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Girona que el 2022 havia declarat la impossibilitat legal d’executar la sentència que ordenava l’enderroc de les obres.
El litigi arrenca a finals del 2008, quan veïns van portar l’Ajuntament als tribunals per la construcció del supermercat. Segons la informació publicada aleshores per aquest diari, els denunciants sostenien que el consistori havia atorgat la llicència d’obres sense exigir una anàlisi exhaustiva de l’impacte ambiental ni disposar prèviament d’un estudi de detall sobre la construcció de l’establiment. També denunciaven que l’obra incomplia la normativa referent a habitatges amb tolerància comercial.
El supermercat va acabar obrint portes el 28 de maig de 2009, però la batalla judicial va continuar. El 2 de setembre de 2013, el Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Girona va anul·lar diversos acords municipals i va ordenar a l’Ajuntament que requerís “immediatament” l’enderroc del fet que s’havia construït a l’empara dels actes anul·lats. Posteriorment, el 21 de desembre de 2015, el TSJC va desestimar el recurs d’apel·lació del consistori i va declarar la il·legalitat i nul·litat de ple dret de l’Estudi de Detall aprovat definitivament el 5 de març de 2009.
Després d’aquella resolució, l’Ajuntament de Sils va promoure un incident d’inexecució de sentència. El consistori defensava que ja no era possible executar l’enderroc perquè el planejament urbanístic havia canviat i perquè el 2016 s’havia concedit una nova llicència de legalització a la propietària de la finca. El jutjat de Girona va acceptar aquest argument el juliol del 2022 i va concloure que l’edificació estava emparada pel POUM de 2011 i pel Pla de Millora Urbana de Can Cabirol, aprovat el 2013.
El gir del cas
Ara, però, el TSJC corregeix aquesta decisió. La Sala considera que no n’hi ha prou amb l’existència formal d’una nova llicència per impedir l’execució d’una sentència ferma. .
El punt decisiu de la resolució és l’informe pericial encarregat pel mateix TSJC a un arquitecte superior. Segons recull la sentència, el pèrit va comprovar que a la parcel·la hi ha “elements constructius que, tot i ser legalitzables, no compleixen amb les previsions del POUM i del PMU de Sils”. Entre les deficiències hi ha l’incompliment de l’alçada lliure mínima de 3,5 metres a la planta baixa de la nau comercial, una adaptació topogràfica amb un desnivell superior al màxim permès i la inexistència de la reserva d’aigua pluvial exigible per al reg de la vegetació. L’informe xifra en 137.379,65 euros el cost de les actuacions necessàries per adequar la finca a la normativa urbanística.
La sentència és contundent amb la llicència del 2016. El TSJC afirma que “no pot ser presa en consideració com a títol bastant" per impedir l’execució de la sentència ferma i, per això, n’acorda l’anul·lació. També remarca que l’obra existent no ha quedat plenament integrada en la legalitat urbanística i que la situació encara pot ser objecte de restauració efectiva.
Amb aquesta resolució, el tribunal no ordena directament l’enderroc immediat del supermercat, però sí que tomba l’argument que fins ara havia frenat l’execució de la sentència. El TSJC acorda que l’incident torni al jutjat de Girona perquè continuï la tramitació i adopti les mesures necessàries per donar plena efectivitat a la resolució judicial.
La sentència, a més, deixa oberta la porta a una eventual demolició si no es tramita correctament una nova regularització. El TSJC assenyala que caldrà “sol·licitar, obtenir i executar en un termini raonable” una nova llicència adaptada del tot al planejament vigent, i adverteix que ometre aquests passos “bé podria justificar la demolició de l’immoble”.
Ara, la Sala deixa sense efecte la decisió que havia permès suspendre l’execució de l’enderroc i retorna la carpeta al jutjat de Girona. La sentència no imposa costes en aquesta apel·lació perquè aprecia que el debat tenia una “una complexitat jurídica evident" i que no hi ha hagut temeritat ni mala fe processal. Contra la sentència encara es pot preparar recurs de cassació en el termini de 30 dies hàbils.
