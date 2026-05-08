Vidreres posa en servei el nou Centre de Dia amb 25 places
L'equipament té com a objectiu oferir un espai de qualitat, proper i adaptat a les necessitats de la gent gran
Vidres ha posat en servei aquesta setmana el nou Centre de Dia- SAIAR Santa Victòria de Vidreres, situat al carrer Orient, 115.
L'equipament té com a objectiu oferir un espai de qualitat, proper i adaptat a les necessitats de la gent gran, afavorint el benestar, la convivència i la promoció de l’autonomia personal.
La denominació de Santa Victòria respon a la voluntat del consistori de posar en valor la figura de la copatrona de Vidreres, dotant-la d’un equipament públic de referència i equiparant-la simbòlicament a Sant Iscle, copatró del municipi, que dona nom a una de les escoles municipals i que havia estat ubicada en aquest mateix emplaçament.
25 places, 20 de les quals públiques
El Centre de Dia – SAIAR Santa Victòria disposa d’una capacitat de 25 places, de les quals 20 són públiques i 5 privades.
Ofereix serveis d’acolliment i convivència, higiene personal, manutenció, fisioteràpia, infermeria, estimulació cognitiva, activitat física i tallers orientats a la promoció de l’autonomia personal.
La gestió integral del centre va a càrrec de SUMAR, entitat de capital íntegrament públic participada per la Diputació de Girona i diversos ajuntaments, entre els quals el de Vidreres.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
- Salellas rep amb humor la ministra d’Habitatge després d’arribar mitja hora tard: «Sembla que hàgiu vingut amb Rodalies»
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- El banyolí Josep Miàs firma Dune, una promoció de 30 milions d’euros a primera línia de mar
- Quatre locals precintats i sis detencions en controls policials a establiments d’oci i restauració de Blanes en tres anys
- El Gran Jonquera es referma com el cor del shopping a Girona: noves obertures i cultura sobre rodes
- El poble de 4.000 habitants que s’ha posat de moda al futbol gironí
- Carta d'una lectora: "L'Ajuntament ho ha tornat a fer. S'ha prostituït al món de les bicicletes"