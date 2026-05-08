Vidreres posa en servei el nou Centre de Dia amb 25 places

L'equipament té com a objectiu oferir un espai de qualitat, proper i adaptat a les necessitats de la gent gran

El nou Centre de Dia de Vidreres. / Ajuntament de Vidreres

Vidreres

Vidres ha posat en servei aquesta setmana el nou Centre de Dia- SAIAR Santa Victòria de Vidreres, situat al carrer Orient, 115.

L'equipament té com a objectiu oferir un espai de qualitat, proper i adaptat a les necessitats de la gent gran, afavorint el benestar, la convivència i la promoció de l’autonomia personal.

La denominació de Santa Victòria respon a la voluntat del consistori de posar en valor la figura de la copatrona de Vidreres, dotant-la d’un equipament públic de referència i equiparant-la simbòlicament a Sant Iscle, copatró del municipi, que dona nom a una de les escoles municipals i que havia estat ubicada en aquest mateix emplaçament.

25 places, 20 de les quals públiques

El Centre de Dia – SAIAR Santa Victòria disposa d’una capacitat de 25 places, de les quals 20 són públiques i 5 privades.

Ofereix serveis d’acolliment i convivència, higiene personal, manutenció, fisioteràpia, infermeria, estimulació cognitiva, activitat física i tallers orientats a la promoció de l’autonomia personal.

La gestió integral del centre va a càrrec de SUMAR, entitat de capital íntegrament públic participada per la Diputació de Girona i diversos ajuntaments, entre els quals el de Vidreres.

