Un home ferit d’un tret a Lloret en una possible revenja entre clans dels Balcans

Uns individus van deixar l'home a l'hospital de Blanes amb una ferida de bala a la cama i els Mossos investiguen els fets

Agents dels Mossos d'Esquadra, en una imatge d'arxiu. / Mossos d'Esquadra

Eva Batlle

Lloret de Mar

Un home va resultar ferit per arma de foc dijous al vespre en un enfrontament a Lloret de Mar que, segons les primeres hipòtesis, podria estar relacionat amb una venjança entre clans dels Balcans.

Els Mossos d’Esquadra investiguen les circumstàncies dels fets, que haurien tingut lloc en una urbanització d’aquesta població de la Selva. La principal línia d’investigació apunta a un possible revenja entre grups rivals.

El ferit, de 49 anys i nacionalitat sèrbia, va aparèixer poc després de les onze de la nit de dijous a l’hospital comarcal de Blanes amb una ferida de bala a la cama. Posteriorment, el SEM el va evacuar a l’hospital Josep Trueta de Girona, on continua ingressat. La seva vida, però, no corre perill, segons confirma la policia.

El cas està en mans de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de Girona, que treballa per aclarir què va passar exactament, on es va produir el tiroteig, qui hi va participar i qui va traslladar el ferit fins al centre hospitalari i el va deixar allà.

La investigació apunta venjança entre organitzacions de narcotraficants de la zona o bé d’un nou episodi de la guerra entre dues faccions rivals dels Balcans: els Skaljari i els Kavac, com apunta l'agència EFE.

Totes dues organitzacions prenen el nom del lloc d’origen dels seus integrants. Són clans vinculats a la importació de cocaïna des de Sud-amèrica que, inicialment, haurien col·laborat entre ells, però que posteriorment van entrar en guerra i han protagonitzat enfrontaments arreu d’Europa.

Aquesta guerra interna s’ha cobrat entre 60 i 70 homicidis a Europa. A Barcelona i la seva àrea metropolitana, la lluita entre aquests clans dels Balcans ha deixat almenys tres morts i quatre tirotejos en només deu mesos, l’últim dels quals a mitjans d’abril, segons EFE.

Els Mossos continuen indagant per determinar l’abast real de l’enfrontament de Lloret de Mar i identificar-ne tots els implicats.


