Maçanet de la Selva es mobilitza per exigir la construcció urgent de l’institut
Famílies, alumnat, professorat i Ajuntament reclamen l’acceleració del projecte educatiu, que acumula 16 anys en barracons
Maçanet de la Selva ha viscut aquest dissabte al matí una jornada reivindicativa per reclamar la construcció urgent del futur institut del municipi. Sota el lema “Volem l’Institut Ja!”, famílies, alumnat, professorat i representants municipals s’han unit en una acció conjunta per exigir al Govern l’acceleració d’un projecte llargament esperat.
La iniciativa s’emmarca en una taula de treball creada recentment amb el mateix nom, “Volem l’Institut Ja!”, que integra la comunitat educativa i l’Ajuntament amb l’objectiu de coordinar accions de pressió i sensibilització. Des de fa mesos, el col·lectiu es reuneix periòdicament per impulsar mobilitzacions i donar visibilitat a una demanda que consideren “urgent i inajornable”.
Durant la jornada s’han dut a terme diverses activitats participatives, com la creació de pancartes, l’escriptura de cartes adreçades al Departament d'Educació i una pluja d’idees col·lectiva per posar en relleu la necessitat del nou equipament. L’acte també ha tingut un vessant festiu, amb sardanes i la participació de la Colla Gegantera, que ha contribuït a reforçar el caràcter comunitari de la convocatòria.
Des de la taula de treball denuncien la manca de resposta de l’administració davant una situació que qualifiquen d’“insostenible”. Segons expliquen, la previsió actual situa la construcció del nou institut a partir del 2031, un calendari que consideren inacceptable.
El centre educatiu fa 16 anys que funciona en barracons provisionals, una situació que afecta ja 16 generacions d’alumnes. La comunitat educativa alerta que els espais han quedat petits, que ja no hi ha capacitat per acollir més estudiants i que les instal·lacions es troben en condicions precàries.
La mobilització ha comptat amb el suport de nombroses entitats del municipi, entre elles Creixent Junts, l’Associació Sociosanitària Isabel Solà, l’AFA Llar El Bressol, Amics de la Sardana, la Colla Gegantera, l’Escola de Música i les diverses AMPA i AFA dels centres educatius.
La taula “Volem l’Institut Ja!” ha anunciat que continuarà impulsant noves accions reivindicatives durant els pròxims mesos per mantenir la pressió i exigir una solució definitiva que garanteixi una educació pública digna a Maçanet de la Selva.
