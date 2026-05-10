Un control de taxis a Blanes deixa 17 denúncies i un vehicle immobilitzat per tenir la ITV caducada i les rodes gastades

Mossos i la Policia Local de Lloret i Blanes han inspeccionat 28 vehicles en un matí

Imatge durant el control de taxis / ACN

ACN

Lloret de Mar / Blanes

Els Mossos, la Policia Local de Blanes i la de Lloret han dut a terme aquest dijous al matí un control de taxis a la carretera GI-600, dins del terme municipal de Blanes (Selva). Durant l'operatiu s'han controlat un total de 28 taxis i s'han interposat 17 denúncies per diverses irregularitats relacionades amb la documentació i l'estat dels vehicles. Entre les actuacions més destacades, els agents han immobilitzat un taxi d'una empresa de Barcelona que feia el trajecte entre Lloret de Mar i l'aeroport del Prat. El vehicle circulava amb la ITV caducada i presentava els pneumàtics en molt mal estat.

