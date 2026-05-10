Tallada l'R1 de Rodalies entre Blanes i Maçanet-Massanes per un atropellament
Renfe ha establert un transport alternatiu per carretera entre les dues estacions
ACN
Blanes
La línia R1 de Rodalies es troba tallada aquest diumenge a la tarda entre Blanes i Maçanet-Massanes, a la Selva, per un atropellament d'una persona. L'avís de la incidència s'ha rebut pels voltants de les 13.50 hores i Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Ferrocat.
