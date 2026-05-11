Un cotxe s'enfila a la vorera, arrenca una dotzena de pilones a Anglès i fuig
La Policia Local ha identificat el vehicle gràcies a les càmeres després que el conductor marxés sense aturar-se
Un vehicle que circulava per la travessera de la C-63 a Anglès es va enfilar a sobre la vorera la matinada de dissabte i va arrencar una dotzena de pilones de ferro abans de marxar del lloc sense aturar-se. Els fets van passar entre dos quarts i tres quarts de dues de la matinada, a prop de la comissaria de la Policia Local d’Anglès, en el tram situat al carrer de les Fàbriques.
El vehicle provenia d’Olot i circulava en direcció Girona quan va pujar a la vorera i va causar nombroses destrosses. El conductor o conductora, però, no es va aturar i va seguir el seu camí.
Vehicle identificat
La Policia Local d’Anglès ha pogut identificar el vehicle gràcies a les càmeres de seguretat i s'ha pogut confirmar que va sortir de Salt. El titular del vehicle rebrà les sancions corresponents i l’Ajuntament li reclamarà els danys ocasionats, tot i que la quantia encara està pendent de determinar serà elevada.
En el moment dels fets hi havia dos agents de la Policia Local servei, però no es trobaven a la comissaria. Es van desplaçar fins al lloc des d’un altre punt del municipi després de rebre dues trucades alertant de l’incident. La rapidesa amb què es va produir, però, va impedir identificar el vehicle in situ.
Un cop identificat s'ha realitzat un procediment administratiu, ja que no es va poder aturar el conductor en el moment dels fets. Si s’hagués pogut interceptar, apunten fonts coneixedores del cas, la situació podria haver derivat en una investigació penal.
Reposant les pilones
La Policia Local ha informat dels fets als Mossos d’Esquadra per si el vehicle pogués estar relacionat amb altres fets delicitus fora d’Anglès. La brigada municipal de l'ajuntament està reposant aquest dilluns les pilones malmeses.
