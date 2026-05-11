Lloret de Mar detecta cinquanta persones grans amb solitud no desitjada a través d'un estudi del programa Compartim
La recollida de dades s'ha fet amb veïns de més de 70 anys tant del centre de la població com d'urbanitzacions
Lloret de Mar ha detectat cinquanta persones grans amb solitud no desitjada a través d'un estudi del programa Compartim. L'objectiu de l'anàlisi era fer aflorar aquestes situacions entre els veïns de més de 70 anys. L'estudi s'ha fet a través d'enquestes telefòniques i amb visites als mateixos domicilis tant al centre del municipi com a diverses urbanitzacions. Al centre, han intentat contactar amb 500 persones, de les quals 257 han donat resposta, amb 130 casos de persones que viuen soles. D'aquestes, 35 pateixen solitud no desitjada (un 26,09%). A les urbanitzacions, han intentat contactar amb 207 persones, de les quals 150 han respost i 89 casos viuen soles. En aquest cas, els casos de solitud no volguda han estat 15, un 16,85%.
El programa Compartim es va presentar a finals del passat novembre com un servei d'atenció a la soledat no desitjada, adreçat a persones grans de més de 70 anys que viuen soles o se senten aïllades.
Entre els objectius del projecte hi ha el d'identificar situacions de soledat, conèixer les necessitats socials dels veïns; facilitar la participació de les persones grans en activitats de municipi; implicar serveis, entitats i comerços locals en l'acompanyament de persones grans en situació de soledat; i fomentar la corresponsabilitat de tota la població per la cohesió social i la solidaritat.
En el marc del projecte, el Casal de la Gent Gran ha impulsat l'estudi, a través de la fundació Aspronis i amb la col·laboració de Serveis Socials Bàsics i Serveis Socials Especialitzats de l'Ajuntament de Lloret, per detectar el nombre de persones que pateixen solitud no desitjada. L'Ajuntament ha presentat aquest dilluns els resultats de l'anàlisi.
El regidor del Casal de la Gent Gran, Alejandro Pérez, ha explicat que la finalitat de l'estudi ha estat "conèixer els diferents casos de soledat no desitjada que hi ha al municipi i fomentar la cohesió social i la inclusió d'aquestes persones". El regidor ha afegit que es tracta d'una "acció més" sota el paraigua del projecte 'Lloret al teu costat'.
Ara, des del Casal de la Gent Gran i Benestar i Família analitzaran la cinquantena de casos de persones amb solitud no desitjada. El programa Compartim ha aportat propostes en cada cas per combatre aquesta solitud com, per exemple, crear grups de conversa o acompanyament, orientació sobre els serveis socials del municipi o informació sobre tota l'oferta del Casal Municipal de la Gent Gran de Lloret.
