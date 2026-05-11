La Ruta de les Ermites de Blanes iguala l’èxit de l’any passat amb 550 participants
La marxa popular del Centre Excursionista de Blanes va celebrar diumenge la 35a edició amb tres recorreguts de 9, 12 i 18 quilòmetres
Blanes va tornar a acollir diumenge una de les proves populars més veteranes del municipi. La Ruta de les Ermites, organitzada pel Centre Excursionista de Blanes amb el suport del Departament d’Esports de l’Ajuntament i la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, va celebrar la 35a edició igualant les xifres de participació de l’any passat, amb 550 inscrits.
La principal novetat d’enguany va ser la incorporació d’un recorregut intermedi de 12 quilòmetres, que es va afegir a les dues modalitats habituals: la curta, de 9 quilòmetres, i la llarga, de 18. La sortida i l’arribada es van fer des del Passeig de Mar, que des de primera hora del matí va concentrar participants de totes les edats.
La primera sortida, corresponent a la ruta de 18 quilòmetres, es va fer a les nou del matí. Un quart d’hora més tard van sortir els inscrits al nou traçat de 12 quilòmetres, i a dos quarts de deu va ser el torn dels participants de la ruta curta.
La Ruta de les Ermites combina esport, salut i descoberta del patrimoni blanenc. El recorregut permet conèixer diferents ermites del municipi, des de les més properes al nucli urbà fins al Santuari del Vilar, situat als afores de Blanes.
L’activitat va començar a les vuit del matí amb les darreres inscripcions presencials, després que el període d’inscripció en línia s’hagués tancat a principis de la setmana passada. Els participants van disposar d’avituallaments durant el recorregut i, en acabar, van poder recuperar forces amb un esmorzar popular al mateix Passeig de Mar, amb botifarra a la brasa i una opció vegana d’hamburguesa.
L’organització va destacar també la col·laboració de voluntaris, comerços i empreses del municipi, així com el dispositiu de la Policia Local de Blanes per regular la mobilitat i garantir el bon desenvolupament de la prova.
