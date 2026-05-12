Blanes exposa el perill creixent de les algues invasores en una mostra del CEAB
La Casa Saladrigas acull fins al 30 de maig l’exposició “Espècies invasores marineres, l’amenaça silenciosa”, amb activitats incloses dins la Setmana de la Natura
Blanes mostra el perill de les espècies marines invasores, especialment d'algunes algues, en una exposició: “Espècies invasores marineres, l’amenaça silenciosa”, impulsada pel Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC). La mostra es pot veure a la Casa Saladrigas fins al 30 de maig.
La mostra, que compta amb el suport del Museu Marítim de Barcelona i dels departaments de Medi Ambient i Cultura de l’Ajuntament, ofereix una aproximació didàctica a un fenomen cada vegada més present però encara poc conegut: les invasions biològiques en el medi marí.
L’acte inaugural, celebrat divendres passat, va reunir representants institucionals i científics com el tinent d’alcalde de Medi Ambient, Jaume Frigola; el director del CEAB, Marc Rius; la tinent d’alcalde d’Activitats, Indira Reynoso, i la investigadora Gemma Agell. Després dels parlaments, els assistents van poder participar en una visita guiada que va aprofundir en els continguts de l’exposició.
Una amenaça global amb impacte local
A través de plafons informatius i material gràfic, la mostra explica com la globalització ha trencat barreres naturals, facilitant la introducció d’espècies en ecosistemes llunyans. Tot i que algunes espècies introduïdes no generen impactes significatius, d’altres esdevenen invasores quan es propaguen ràpidament i alteren l’equilibri ecològic.
El cas de la Mediterrània és especialment rellevant. Amb unes 17.000 espècies identificades, prop d’un miler han estat introduïdes i al voltant d’un centenar ja es consideren invasores. Aquest fet situa aquesta mar com una de les zones del planeta amb una taxa més elevada d’introduccions.
L’exposició posa el focus en les conseqüències d’aquest fenomen: desplaçament d’espècies autòctones, desaparició de boscos d’algues, afectacions a la pesca o pèrdues econòmiques significatives. També aborda el paper del canvi climàtic i planteja possibles solucions, així com accions que la ciutadania pot adoptar per contribuir a frenar aquesta problemàtica.
Activitats dins la Setmana de la Natura
La proposta s’emmarca en les activitats de la Setmana de la Natura, que se celebrarà del 22 de maig al 5 de juny i culminarà amb el Dia Internacional del Medi Ambient. En aquest context, s’ha programat una segona visita guiada gratuïta el divendres 29 de maig a les 18.30 h.
A més, l’exposició forma part dels actes commemoratius dels 40 anys del CEAB, una efemèride que el centre de recerca celebrarà al llarg d’aquest 2026 amb diverses iniciatives, incloent-hi un acte central previst a principis de juny.
Amb aquesta iniciativa, Blanes reafirma el seu compromís amb la divulgació científica i la sensibilització ambiental davant d’una problemàtica que, tot i ser sovint invisible, té conseqüències profundes per als ecosistemes marins.
