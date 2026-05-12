Un camió bolcat talla l’AP-7 a Fogars de la Selva i provoca tres quilòmetres de cua
L’accident, en sentit Girona, ha passat al quilòmetre 98 i ha provocat un vessament de combustible; el conductor ha resultat il·lès
Un camió ha bolcat aquest dilluns a la tarda a l’AP-7, a l’altura de Fogars de la Selva, i ha obligat a tallar els tres carrils de la via en sentit nord, en direcció Girona. L’accident ha provocat aturades de fins a tres quilòmetres, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís a les 15.42 hores per un accident al punt quilomètric 98 de l’autopista. El camió ha quedat bolcat sobre la calçada i ha ocupat els tres carrils de circulació. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat cinc dotacions dels Bombers, que treballen conjuntament amb els Mossos d’Esquadra. L’accident també ha provocat un vessament de combustible del camió, que els serveis d’emergència estan gestionant.
El conductor del vehicle no ha quedat atrapat i, segons les primeres informacions, es troba il·lès. A més, no ha volgut rebre assistència mèdica.
