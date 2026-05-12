Un estudi a Lloret de Mar identifica mig centenar de persones grans en situació d’aïllament a Lloret
Les dades evidencien que fins al 26% de les persones grans que viuen soles al centre se senten soles
Una cinquantena de persones majors de setanta anys pateixen solitud no desitjada a Lloret de Mar, segons es desprèn de les dades presentades dilluns en el marc de l’estudi impulsat pel programa Compartim. La iniciativa s’ha dut a terme des del Casal de la Gent Gran, a través de la Fundació Aspronis, amb la col·laboració dels Serveis Socials Bàsics i Especialitzats de l’Ajuntament.
L’objectiu de l’estudi ha estat detectar el nombre de persones grans que viuen en situació d’aïllament no volgut al municipi. Per fer-ho, s’han realitzat enquestes telefòniques i visites domiciliàries en dues zones diferenciades: el centre de la vila i diverses urbanitzacions.
Al centre de Lloret, es va intentar contactar amb 500 persones, de les quals 257 van respondre. Finalment, 130 persones que viuen soles van participar en l’estudi, i d’aquestes, 35 van manifestar patir solitud no desitjada, una xifra que representa el 26,09%. Pel que fa a les urbanitzacions, es va intentar contactar amb 207 persones, amb resposta de 150. En aquest cas, 89 persones que viuen soles van participar-hi, i 15 van declarar-se en situació de solitud no desitjada (16,85%).
El regidor del Casal de la Gent Gran, Alejandro Pérez, ha destacat que “hem fet aquest estudi, a través del programa Compartim, per conèixer els diferents casos de soledat no desitjada que hi ha al municipi i fomentar la cohesió social i la inclusió d’aquestes persones”. Pérez ha afegit que aquesta iniciativa s’emmarca dins el projecte “Lloret al teu costat”, el nou model de Benestar i Família que “posa les persones al centre”.
Oferir respotes personalitzades
A partir d’ara, els serveis municipals analitzaran els casos detectats amb l’objectiu d’oferir respostes personalitzades. El programa Compartim ja ha plantejat diverses propostes per combatre aquesta situació, com la creació de grups de conversa i acompanyament, l’orientació sobre recursos socials o la difusió de les activitats del Casal Municipal de la Gent Gran.
El programa Compartim es va posar en marxa a finals de novembre del 2025 com un servei específic per abordar la solitud no desitjada entre la població gran. Entre els seus objectius hi ha identificar aquestes situacions, facilitar la participació en la vida comunitària, implicar el teixit social i comercial del municipi i fomentar la cohesió i la solidaritat entre la ciutadania.
