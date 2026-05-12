Lloret de Mar adjudica a Ametller Origen el nou espai comercial del mercat municipal
El projecte de renovació en marxa incorpora una dotzena de parades i zones per consumir “in situ”
El Mercat de Lloret de Mar avança amb pas ferm cap a un model més modern, innovador i alineat amb els nous hàbits de consum. Aquest nou impuls s’ha materialitzat avui amb l’anunci de l’adjudicació del supermercat interior a Ametller Origen, una de les marques de referència del sector alimentari a Catalunya.
El conseller delegat i cofundador de la companyia, Josep Ametller, ha destacat que el nou establiment “oferirà a lloretencs i visitants la nostra proposta comercial basada en l’alimentació saludable i els elaborats de qualitat, en sinergia amb la resta de parades del mercat”. L’empresa, que celebra enguany 25 anys de trajectòria, lidera la preferència dels consumidors en la compra de fruita i verdura segons l’últim informe de l'Organització de Consumidors i Usuaris, i també encapçala el rànquing de marca pròpia entre supermercats catalans.
Per la seva banda, l’alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, ha valorat l’aliança amb la companyia: “Sumem esforços amb una empresa líder que aportarà expertesa en producte fresc, complementant les parades i enriquint l’experiència global de compra”.
Un mercat gastronòmic i experiencial
El nou Mercat de Lloret combinarà comerç tradicional i restauració. A banda del supermercat, comptarà amb una dotzena de parades especialitzades —peixateria, bacallaneria, carnisseria, embotits, formatges, fleca i pastisseria— i espais de degustació perquè els clients puguin consumir els productes “in situ”.
La regidora de Promoció Econòmica i Comerç, Cristina Aymerich, ha subratllat que el projecte aposta “per la diversitat, la qualitat i la proximitat dels productes, així com per la innovació i la incorporació de la restauració i el component turístic com a motors”.
Aquesta iniciativa forma part de l’estratègia municipal per crear la denominada “família del Mercat de Lloret”, integrada per operadors de proximitat que es donaran a conèixer en les setmanes vinents i que compartiran valors de qualitat, innovació i arrelament al territori.
Revitalització del nucli antic
El projecte no es limita a l’interior de l’equipament. L’Ajuntament ha impulsat diverses actuacions per millorar l’entorn urbà i reforçar el paper del mercat com a dinamitzador del nucli antic.
Entre les intervencions destaca la remodelació integral del carrer Verge de Loreto, convertit en plataforma única per afavorir l’accessibilitat, així com les millores al carrer Sènia del Ràbic. En aquest espai s’ha apostat per una transformació paisatgística amb més vegetació, zones d’ombra i una redistribució del mobiliari urbà, amb l’objectiu de crear un entorn més amable i modern.
Amb aquesta transformació global, el Mercat de Lloret es posiciona com un futur punt de referència social, econòmic i turístic, pensat tant per a la ciutadania com per als visitants.
