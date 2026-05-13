Anglès fa el projecte per reparar l'esfondrament d'un carrer amb un cost d'1,2 milions d'euros
L'Ajuntament l'ha fet arribar a l'ACA i la Diputació de Girona perquè hi donin el vistiplau abans de licitar l'obra
L'Ajuntament d'Anglès ja disposa del projecte per a la reparació dels danys ocasionats per les pluges de principi d'any que van causar l'esfondrament del carrer del Pla de la Coma afectant el servei de subministrament d'aigua potable en danyar-se les canalitzacions. El projecte de reparació té un pressupost d'1,2 milions d'euros. S'ha fet arribar a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i la Diputació de Girona perquè hi donin el vistiplau abans de posar-ho a licitació. Les obres tenen una durada estimada de tres mesos.
L'alcalde, Jordi Pibernat, explica que si els dos organismes, ACA i Diputació, els donen el vistiplau convocarien un ple el més aviat possible per iniciar els tràmits d'aprovar el projecte i posar a licitació les obres.
Una esllavissada va tallar el vial afectat el diumenge 1 de febrer durant un episodi de pluges afectant la conducció que alimentava el dipòsit d'aigua potable del poble i deixant sense servei tot el municipi.
L'empresa responsable del subministrament, Aqualia, i l'Ajuntament van treballar intensament una setmana per reparar les canalitzacions havent de superar diversos entrebancs com una segona esllavissada. Van mobilitzar cisternes perquè els veïns poguessin disposar d'aigua i poblacions veïnes van deixar equipaments esportius perquè es poguessin dutxar.
Una vegada resolta la situació s'ha treballat en el projecte per reparar els danys ocasionats.
El carrer està tallat perquè els informes tècnics no poden garantir l'estabilitat del vial i per seguretat s'ha mantingut restringit l'accés.
Les canalitzacions actuals d'aigua que donen subministrament a la població són provisionals per sobre la carretera, però el servei està normalitzat, explicat l'alcalde.
Ara el projecte contempla la construcció de tot el mur nou, 120 metres de mur, més la instal·lació de les canonades d'aigua d'impulsió noves i definitives. Es posaran els elements de protecció com baranes i s'asfaltarà el carrer.
L'obra tindrà un cost d'1,2 milions i ara el govern municipal està en converses amb les administracions superiors per veure com queda resolt el finançament.
