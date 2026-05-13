Els millors xocolaters joves d'Espanya competeixen a Sils
Suleica M. Reyes Raposo, estudiant de Barcelona, guanya el concurs estatal Generació Belcolade, celebrat a les instal·lacions de Puratos
La jove pastissera Suleica María Reyes Raposo, alumna de l’Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona (EPGB), s’ha proclamat guanyadora de la tercera edició del concurs Generació Belcolade, una competició estatal per a talents emergents de la xocolateria i la pastisseria que s’ha celebrat a Sils, a les instal·lacions de Puratos, companyia organitzadora el certamen a través de Belcolade, la seva marca de xocolata belga.
La final s’ha desenvolupat al llarg de dues jornades i ha reunit cinc participants procedents d’algunes de les principals escoles d’hostaleria i pastisseria de l’Estat. Els concursants s’han enfrontat a un triple repte: elaborar una peça artística de xocolata, una rajola d’autor i un pastís de xocolata, tot plegat inspirat en la temàtica d’aquesta edició, la textura.
El jurat —format per professionals del sector com Stéphane Leroux (Meilleur Ouvrier de France en l'especialitat de pastisseria i confiteria des del 2004, a més de subcampió del món), Ester Roelas, Roger Muñoz (guanyador de l’edició anterior), Pep Bosch i Josep Ramon Cuadras— ha destacat de la proposta vencedora la creativitat, l’excel·lència tècnica, l’equilibri de sabors, el domini del xocolata i l’originalitat conceptual, en una final que, segons l’organització, ha tingut un nivell alt de tots els finalistes.
A banda del reconeixement, Suleica María Reyes Raposo assumirà el rol d’ambaixadora del certamen durant aquest 2026, amb participació en activitats formatives i experiències vinculades al món de la xocolata, entre les quals s’inclou una visita a Bèlgica i al centre Cacao-Trace a Costa d’Ivori.
La guanyadora ha resumit el pas pel concurs com “una experiència molt bonica” i ha explicat que li ha permès “presentar les arrels” i “superar barreres tècniques” durant els entrenaments previs.
Generació Belcolade té com a objectiu, segons els seus responsables, "impulsar l'excel·lència formativa, la creativitat i la connexió entre el talent jove i la indústria". El director general de Puratos, Jorge Grande, subratlla que "a Puratos creiem fermament que el futur de la pastisseria i la xocolateria passa per les noves generacions. Generació Belcolade va néixer precisament per impulsar aquest talent jove, acompanyar-lo en la seva formació i connectar-lo amb la realitat professional d'un sector en constant evolució".
Puratos és un grup internacional especialitzat en ingredients i serveis per als sectors de la fleca, la pastisseria i la xocolata, amb presència en més de 100 països. La companyia es va fundar a Bèlgica el 1919 i manté la seva seu internacional en aquest país; també té instal·lacions a Sils, on s'ha celebrat la final d’aquest certamen.
