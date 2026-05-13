Les Catifes de Flors d’Arbúcies commemoren vuit dècades d’història i tradició

Les primeres referències històriques documentades es troben en una catifa elaborada per un grup de joves a la plaça de la Vila i en una fotografia conservada d’una catifa del carrer del Vern

80 anys de les Catifes d'Arbúcies

Catifa carrer Sant Jaume / Fons M. Gelpí d. 1960

Arbúcies

Els carrers d’Arbúcies tornaran a omplir-se de flors, colors i tradició el diumenge 31 de maig amb una nova edició de les Catifes de Flors Naturals, una de les manifestacions culturals i populars més emblemàtiques del municipi. La jornada d’enguany arriba marcada per dues novetats destacades: la commemoració dels 80 anys del primer disseny de catifa floral documentat i el canvi de format, que deixa enrere el concurs per convertir-se en una mostra.

Sota el lema “80 anys del primer disseny de Catifes (1947-2026)”, l’edició d’aquest any vol retre homenatge a una tradició profundament arrelada a la vila i reconèixer l’evolució artística que han experimentat les catifes al llarg de les darreres dècades. Les primeres referències històriques documentades es troben en una catifa elaborada per un grup de joves a la plaça de la Vila i en una fotografia conservada d’una catifa del carrer del Vern amb motius eucarístics, formada per la representació d’un calze i una hòstia.

Aquestes imatges constitueixen el punt de partida conegut d’una expressió artística col·lectiva que, fins aleshores, es manifestava d’una manera més senzilla i espontània, amb flors escampades al mig del carrer. Des d’aquells primers dissenys, més geomètrics i de traç simple, fins a les composicions actuals, molt més detallades, acolorides i creatives, les catifes d’Arbúcies han evolucionat incorporant noves tècniques, materials i formes d’expressió.

Tot i aquesta evolució, la festa ha mantingut intacta la seva essència: el treball col·laboratiu entre veïns, entitats i grups catifaires, així com la voluntat compartida d’embellir els carrers a través de l’art floral.

Catifa a la Carretera 1955

Catifa a la Carretera 1955 / Fons Arxiu Bancells Autor J. Bancells

De competició a mostra

Una altra de les principals novetats d’aquest 2026 és que les catifes deixen de tenir caràcter competitiu. A partir d’aquest any, la celebració es planteja com una mostra oberta, amb l’objectiu de reforçar-ne el caràcter participatiu, comunitari i artístic. Amb aquest canvi, es vol posar l’accent en el valor cultural i social de les catifes, prioritzant la creativitat i la implicació col·lectiva per damunt de la competició.

La Mostra de Catifes de Flors Naturals és una de les cites més esperades del calendari festiu arbucienc i cada any atrau centenars de visitants que recorren els carrers del municipi per descobrir unes obres efímeres elaborades amb flors naturals, serradures, llavors i altres elements vegetals. Una tradició viva que continua evolucionant sense perdre la seva identitat.

