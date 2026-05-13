Ronqueig de tonyina, rescat marítim i tortugues: activitats a la Fira BlanesMar
L'esdeveniment, organitzat per la Confraria de Pescadors i l'Ajuntament, inclou un simulacre de rescat amb helicòpter i una subhasta de peix a l'antiga.
Blanes tornarà a reviure i reivindicar les seves arrels pesqueres i marineres aquest cap de setmana amb una nova edició de la Fira BlanesMar. La cita s’inaugurarà divendres a la tarda-vespre i s’allargarà fins diumenge, amb una trentena d’activitats pensades per a tots els gustos i edats.
La fira, que se celebrarà del 15 al 17 de maig, està organitzada conjuntament per la Confraria de Pescadors de Blanes i el Departament de Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament. L’esdeveniment s’inclou dins el projecte GALP 2026 del consistori blanenc, sota el títol ‘Del port al plat... i de tornada al mar!’, i compta amb el suport de Ports de la Generalitat. També està cofinançat per la Unió Europea i l’EMC, l’Estratègia Marítima de Catalunya 2030.
Una de les principals novetats d’aquest any és la durada de la fira, que passarà a ocupar dos dies i mig. Les activitats es repartiran per diversos espais vinculats al port i al litoral blanenc, com l’Esplanada de la Confraria, l’Espai Llotja, el Pantalà de Pesca, l’Espai Varador, la Punta de Santa Anna i la platja de S’Abanell.
El tret de sortida serà divendres a les set de la tarda amb l’acte inaugural, encapçalat pel tinent d’alcalde de Promoció de la Ciutat, Turisme, Comerç i Empresa, Joan Felip, i el patró major de la Confraria de Pescadors, Ferran Martínez. A partir d’aquí, la gastronomia, la música, els tallers, les visites a embarcacions, els batejos de mar i les activitats relacionades amb el món marítim ompliran el programa durant tot el cap de setmana.
Simulacre de rescat
Entre les novetats més destacades hi ha el simulacre de rescat que es farà dissabte a les deu del matí a la platja de S’Abanell, a l’entorn de Sa Palomera, amb la participació de l’helicòpter Helimer de Salvament Marítim. Abans, a les nou del matí, s’haurà fet una pedalada solidària de Cycling Outdoor amb brunch i welcome bag a benefici de la Fundació Amics de Joan Petit-Nens amb Càncer.
També dissabte es farà un taller de coralls amb sortida a la mar per alliberar-los un cop empeltats. Al migdia, a les dotze, tindrà lloc una de les propostes més singulars: el ronqueig d’una tonyina de pesca artesanal, que anirà seguit d’una degustació de cinc tapes de tonyina.
Subhasta de peix a l'antiga
A la tarda, a partir de les set, la fira recuperarà una escena tradicional del món pesquer amb una subhasta de peix a l’antiga. En aquest cas, els aparells electrònics se substituiran per la veu del subhastador, que cantarà el preu de venda de viva veu, tal com es feia anys enrere. La jornada de dissabte també inclourà una quina popular a les nou del vespre.
Diumenge al matí hi haurà sessions de SUP Ioga, així com diverses activitats que es mantindran durant el cap de setmana, entre les quals hi ha propostes per a la mainada, servei de canguratge, embarcacions visitables, batejos de mar i activitats vinculades a la mar.
Village Gastronòmic
La gastronomia tindrà un pes destacat dins la Fira BlanesMar amb el Village Gastronòmic, instal·lat a l’Esplanada de la Confraria de Pescadors. Hi participaran una dotzena d’establiments de restauració de Blanes: Cacao Cafè, Sa Croqueta, La Balma, Rostisseria Les Cabanyes, Sebala, El Bocado, Frankfurt La Plaza, La Chakra, Cal Mut, La Costa, La Tapeta i La Cooperativa.
En aquest mateix àmbit, divendres a les deu de la nit s’oferirà rom cremat; dissabte a les dues del migdia hi haurà un vermut popular de gambes i escamarlans de Blanes, i diumenge, també a les dues, es farà una fideuà popular.
El programa es completarà amb havaneres a càrrec del grup Tela Marinera de l’Associació de Pensionistes i Jubilats de Blanes, actuacions musicals amb DJ i un espectacle de circ. Com a cloenda d’una trentena d’activitats, la fira recuperarà una de les propostes que l’any passat va generar més expectació: l’alliberament de tortugues comunes a la platja de S’Abanell, a càrrec de la Fundació CRAM, el Centre de Recuperació d’Animals Marins.
