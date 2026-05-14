Blanes acull diumenge la 12a Oncolliga’t en Marxa amb un recorregut de 8 km
Els fons recaptats es destinaran als serveis que la Fundació Oncolliga Girona ofereix a persones afectades de càncer i les seves famílies a les comarques gironines
Blanes acollirà diumenge la 12a edició de la caminada solidària Oncolliga’t en Marxa, una iniciativa que combina activitat física i suport a la lluita contra el càncer. La sortida està prevista a les 9.30 h des del Passeig de Mar, a l’alçada del carrer Ample.
La proposta consisteix en un recorregut d’uns 8 quilòmetres a peu pla, pensat perquè hi pugui participar qualsevol persona, independentment de la seva edat o condició física. L’itinerari transcorre principalment pels passejos marítims del municipi i la zona propera a la desembocadura de la Tordera.
Les inscripcions es poden formalitzar de manera presencial aquest dissabte al Passeig de Dintre, davant l’Ajuntament, en horari de matí (de 10 a 13 h) i tarda (de 18 a 20.30 h). També es podran fer el mateix diumenge abans de l’inici de la caminada, a partir de les 8 h. El donatiu per participar és de 10 euros.
Com és habitual, les primeres 800 persones inscrites rebran una samarreta tècnica commemorativa de l’esdeveniment, que enguany serà de color verd fosc.
La caminada està organitzada per la delegació local de Fundació Oncolliga Girona amb el suport de l’Ajuntament de Blanes i la col·laboració d’entitats i voluntariat. Els fons recaptats es destinaran als serveis que l’entitat ofereix a persones afectades de càncer i les seves famílies a les comarques gironines.
Amb dotze edicions, l’Oncolliga’t en Marxa s’ha consolidat com una activitat participativa que fomenta hàbits saludables i alhora contribueix al finançament de programes d’acompanyament i suport social.
- L'alternativa al paper de cuina que cada cop fan servir més llars: neteja millor i ajuda a estalviar
- Localitzen 12 fusells d'assalt tipus Kalàixnikov dins d’un Porsche a l'AP-7 a Figueres
- Van a taxar un pis del barri de Pedret de Girona abans de vendre’l i hi troben tres ocupes
- Les infermeres 'ja no callen' i es concentren davant l'hospital Santa Caterina de Salt per reclamar 'condicions dignes
- «Flick ha demostrat que no tot és tenir diners i estrelles»
- Carta d'una lectora: 'Els partits que varen aprovar aquest sistema, es varen ben lluir
- Confinades 1.700 persones en un creuer a Bordeus després de la mort d'un passatger i la sospita d'un brot de norovirus
- El Girona cau al pou després de la victòria del Llevant