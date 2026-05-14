Una dona resulta ferida a Tossa en caure-li una teula al cap
Els Bombers han revisat i sanejat la coberta de l’edifici per evitar nous despreniments
Una dona ha resultat ferida aquest dijous després que una teula d’una casa li caigués al cap a Tossa de Mar.
El succés ha tingut lloc cap a tres quarts de dotze del migdia, quan s’ha desprès una peça de la coberta d'un edifici del carrer del Portal, de la Vila Vella.
Arran de l’incident, s’han mobilitzat la Policia Local de Tossa de Mar, el SEM i els Bombers. La dona ha resultat ferida de poca consideració i la mateixa policia local ha traslladat la dona al CAP de la població, segons informa el SEM.
Els Bombers hi han desplaçat una dotació. Els efectius han revisat la coberta per comprovar que no hi hagués més teules amb risc de caure. Posteriorment, han sanejat la zona, han retirat la teula caiguda i altres elements afectats, i han donat el servei per finalitzat, asseguren des del cos d'emergències.
Subscriu-te per seguir llegint
- L'alternativa al paper de cuina que cada cop fan servir més llars: neteja millor i ajuda a estalviar
- Localitzen 12 fusells d'assalt tipus Kalàixnikov dins d’un Porsche a l'AP-7 a Figueres
- Van a taxar un pis del barri de Pedret de Girona abans de vendre’l i hi troben tres ocupes
- Una jubilada de 87 anys denuncia la situació de moltes dones que van treballar sense cobrar: 'No cobro res de pensió
- Les infermeres 'ja no callen' i es concentren davant l'hospital Santa Caterina de Salt per reclamar 'condicions dignes
- «Flick ha demostrat que no tot és tenir diners i estrelles»
- Carta d'una lectora: 'Els partits que varen aprovar aquest sistema, es varen ben lluir
- Confinades 1.700 persones en un creuer a Bordeus després de la mort d'un passatger i la sospita d'un brot de norovirus