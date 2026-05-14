La Fundació Roca Galès intervé per intentar aturar el desnonament de l’Ateneu Popular Sa Fera Ferotge de Blanes
L'entitat està en procés de compra del local i demana al jutjat la suspensió del llançament previst per al 21 de maig, amb l’objectiu de garantir la continuïtat de l’espai comunitari
La Fundació Roca Galès, entitat de referència en la promoció del cooperativisme i l’Economia Social i Solidària, ha anunciat la seva intervenció per intentar evitar el desnonament de l’Ateneu Popular Sa Fera Ferotge, previst per al pròxim 21 de maig a les 10:30 h al carrer Mas Enlaire, 3 de Blanes.
L’entitat ha informat en un comunicat que es troba en una fase molt avançada del procés de compra del local, actualment en mans d’un fons d’inversió, i ha presentat al jutjat la documentació necessària per sol·licitar la suspensió del llançament judicial. L’objectiu és evitar el desallotjament mentre es culmina l’operació de compravenda.
Segons la Fundació, aquesta adquisició pretén garantir la continuïtat de l’Ateneu com a espai comunitari i posar fre a l’especulació immobiliària que ha afectat el local en els darrers anys.
Un espai amb més d’una dècada d’activitat comunitària
L’Ateneu Popular Sa Fera Ferotge desenvolupa des de fa més de deu anys una intensa activitat social, cultural i comunitària a Blanes. L’espai s’ha consolidat com un punt de trobada del teixit associatiu local i un centre d’acció en defensa dels drets socials, humans i ambientals.
Els seus orígens es remunten al 2014, quan diverses entitats vinculades a la PAHC Blanes van impulsar l’ús comunitari de l’espai, aleshores buit. Posteriorment, es va formalitzar un contracte de cessió d’ús amb l’aleshores propietari, CaixaBank, que va permetre regularitzar l’activitat.
Canvi de propietat
L’actual situació deriva de la venda del local a un fons d’inversió, operació que, segons el comunicat, es va produir sense possibilitat d’exercir drets de preferència ni tenir en compte l’acord d’ús existent. Des d’aleshores, l’immoble ha canviat diverses vegades de mans i s’ha mantingut l’amenaça de desnonament.
Tot i que la Fundació Roca Galès afirma haver presentat una oferta de compra pel mateix valor sol·licitat pel propietari actual, el desnonament segueix programat.
Davant aquesta situació, l’Ateneu ha convocat activitats i mobilitzacions de suport els dies previs al desnonament, amb assemblees obertes i actes populars.
L’entitat també ha mantingut contactes amb l’Ajuntament de Blanes, que l'entitat assegura que ha expressat el seu suport i segueix de prop el cas. S'ha portat a terme una acció als jutjats. Demanen a les administracions que intervinguin de forma decidida davant d'aquesta situació urgent per protegir la continuïtat de l'únic espai comunitari i autogestionat de Blanes que es dedica a defensar els Drets Humans, els Drets Socials, els Drets de la Natura i a promoure la llengua i la cultura catalana.
La decisió del jutjat sobre la possible suspensió del desnonament serà clau en els pròxims dies, mentre continuen les negociacions per completar la compravenda del local i garantir la continuïtat del projecte.
