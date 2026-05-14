Tossa de Mar aposta pel mercat xinès premium per diversificar el turisme
L'Ajuntament busca nous mercats i atraure visitants amb major capacitat de despesa
Tossa de Mar ha reforçat la seva projecció internacional amb una acció de promoció adreçada al mercat xinès d’alt nivell adquisitiu. El passat 24 d’abril, Tossa va acollir un grup de vuit operadors turístics especialitzats en el segment premium en el marc d’un viatge de familiarització organitzat amb Turespaña i l’Agència Catalana de Turisme.
La iniciativa forma part de l’estratègia municipal per diversificar mercats i atraure visitants amb major capacitat de despesa, amb l’objectiu d’incrementar les pernoctacions al llarg de tot l’any i posicionar la destinació com a finalista dins el mercat xinès.
Durant la visita, els professionals van recórrer alguns dels espais més emblemàtics del municipi, com la Vila Vella de Tossa de Mar, el camí de ronda i diversos indrets del litoral. L’experiència es va completar amb un dinar en un establiment del col·lectiu gastronòmic local, amb l’objectiu de donar a conèixer la cuina tradicional i el producte de proximitat.
Segons les enquestes posteriors, els operadors van valorar l’experiència amb la màxima puntuació, un 5 sobre 5, tant pel contingut de la visita com per la qualitat global de l’estada.
El grup va ser rebut institucionalment per l’alcalde, Martí Pujals, mentre que la regidora de Turisme, Pilar Roura, ha destacat que aquesta acció s’inscriu en la voluntat de “captar nous perfils de visitants i consolidar Tossa com una destinació de qualitat orientada al segment premium”.
Amb aquesta iniciativa, Tossa de Mar remarca que continua apostant per una promoció selectiva i internacional per reforçar el seu posicionament dins el turisme de valor afegit.
