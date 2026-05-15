Blanes ha estat el plató de rodatge d’un curt sobre l’Alzheimer a l’església de Santa Maria
El curtmetratge ‘Claro de Luna’, dirigit i protagonitzat per Érika Coll, inicia ara la fase de muntatge i preveu començar el recorregut per festivals a la tardor
Blanes ha estat el plató d'un rodatge a l’església de Santa Maria, un espai fins ara inèdit pel que fa a filmacions de ficció al municipi. Les escenes gravades en aquest indret han servit per tancar la planificació del curtmetratge Claro de Luna, una producció que aborda la malaltia de l’Alzheimer des d’una mirada íntima i emocional.
El projecte està impulsat per un equip jove i vinculat al cinema, encapçalat per Érika Coll, directora, guionista i també actriu protagonista del curt, en el paper de la Nora. La història neix d’una experiència personal de la mateixa creadora i vol reflexionar sobre la memòria, l’estimació i el procés d’acceptar una pèrdua abans que aquesta sigui definitiva, el dol anticipat que sovint acompanya l’Alzheimer.
La directora de producció és Laia Coll, amb trajectòria en cinema i televisió, i el repartiment compta també amb actors com Ivan Luengo, que a més ha assumit tasques de producció. L’objectiu de l’equip ha estat construir una història capaç de generar empatia i connexió amb el públic, posant el focus en la importància d’acompanyar i estimar fins i tot quan la realitat resulta dolorosa.
La decisió de rodar una de les escenes destacades a l’església de Santa Maria va sorgir de la mateixa Érika Coll, que des de fa anys passa els estius a Blanes amb la seva família. El projecte va ser plantejat al rector de la parròquia, Enric Roura, i el permís va ser concedit pel Bisbat de Girona després de valorar la sensibilitat i el contingut emocional de la proposta.ç
Jubilats de figurants
El rodatge també ha comptat amb participació blanenca. Diversos membres de l’Associació de Pensionistes i Jubilats de Blanes hi han intervingut com a figurants, simulant l’assistència a una missa. Aquesta escena és precisament el moment en què la parella protagonista del film, la Nora i l’Hugo, es veuen per primera vegada.
Claro de Luna narra la història de la Nora, una jove que viu amb la seva mare i la seva àvia Rosa, que pateix Alzheimer. La protagonista es veu sobrepassada per l’avanç de la malaltia i per la dificultat d’acceptar la pèrdua progressiva de la seva àvia. Tot canvia quan coneix l’Hugo, un jove sord que li mostra una nova manera de comunicar-se i d’entendre el món. A partir d’aquesta trobada, la Nora aprèn a reconciliar-se amb la realitat i a acompanyar la seva àvia des d’una altra mirada.
Amb el rodatge ja finalitzat, l’equip afronta ara la fase de muntatge i postproducció. La previsió és que el curtmetratge comenci a la tardor el seu recorregut per diversos festivals, entre els quals el Festival de Málaga i, més endavant, el Blanes Costa Brava International Film Festival, de cara a l’edició del 2027.
