Un incendi en una nau de Sant Feliu de Buixalleu crema part del sostre i un forn
Els Bombers han mobilitzat set dotacions i el succés s'ha saldat sense ferits
Un incendi en una indústria de Sant Feliu de Buixalleu ha mobilitzat aquest divendres al matí set dotacions dels Bombers.
El foc s’ha declarat cap a tres quarts de vuit del matí en una empresa situada al carrer dels Galligants. Tot apunta que les flames s’han originat en una xemeneia.
Un cop a l’interior de la nau, els efectius han comprovat que no hi havia cap treballador ferit. El foc havia cremat part del sostre i els Bombers han treballat per apagar-lo i evitar que s’estengués. També han sufocat les flames del forn, on, segons el cos d’emergències, hi cremava borró, segons informen.
Fins al lloc dels fets també s’hi han desplaçat patrulles dels Mossos d’Esquadra i unitats del SEM.
