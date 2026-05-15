Lloret de Mar impulsa una prova pilot als instituts per prevenir violències masclistes i LGTBI-fòbiques
La iniciativa, coincidint amb el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, es desenvolupa aquest mes de maig als centres Coll i Rodés, Institut Escola Lloret i Sant Quirze
Lloret de Mar ha posat en marxa aquest mes de maig una prova pilot als instituts del municipi amb l’objectiu de prevenir i detectar situacions de violència entre adolescents, especialment les violències masclistes i LGTBI-fòbiques. La iniciativa coincideix amb la commemoració del 17 de maig, Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia.
El projecte està impulsat conjuntament pel departament d’Igualtat, Tarda Jove i el Pla de Ciutadania, i es du a terme a l’Institut Coll i Rodés, l’Institut Escola Lloret i l’Institut Sant Quirze.
La prova pilot es desenvolupa a través d’intervencions setmanals als patis dels centres educatius. Mitjançant dinàmiques participatives, jocs i accions informatives, es vol conscienciar l’alumnat sobre la importància de prevenir aquestes violències i donar-los eines per identificar possibles situacions de discriminació o agressió.
A més, el projecte també implica l’alumnat de tercer d’ESO a través del Servei Comunitari. L’objectiu és que els joves puguin participar activament en el punt lila com a agents de prevenció i suport entre iguals.
Un cop finalitzada la prova pilot, se’n farà una avaluació per valorar-ne la continuïtat i estudiar la possibilitat d’implementar el projecte el pròxim curs als centres educatius de Lloret de Mar que s’hi vulguin adherir.
La regidora d’Igualtat, Míriam Rodríguez, ha destacat que “amb aquesta acció, Lloret de Mar reafirma el seu compromís amb la promoció d’espais educatius segurs, inclusius i lliures de violència”.
