Dos ferits en un accident entre dos cotxes a la C-65, a Cassà de la Selva
Un vehicle ha envestit per darrere un altre cotxe que estava aturat al mig de la via
Núria León
Dues persones han resultat ferides lleus aquesta matinada en un accident entre dos vehicles a la C-65, al terme municipal de Cassà de la Selva.
L’avís al 112 s’ha rebut a les 00.17 hores alertant que hi havia un cotxe aturat al mig de la via i que un altre vehicle s’hi havia encastat al punt quilomètric 16 de la carretera. Segons les primeres informacions, la calçada es trobava en mal estat.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers. Un dels vehicles implicats ha quedat fora de la via després de la topada, concretament el que ha impactat per darrere contra el cotxe aturat.
Les dues persones ferides viatjaven en el vehicle que ha fet l’envestida i han patit lesions lleus.
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- Així és la compra d’una mare amb 15 fills: 1.300 galetes i 240 litres de llet al mes
- Investiguen la mort d'un motorista a l'AP-7 a Aiguaviva
- Quines possibilitats té el Girona de salvar-se? Guia per entendre la lluita pel descens
- La campiona australiana que farda de Girona i de Temps de Flors
- Carta d'una lectora: 'No és acceptable que un sistema que hauria d’incentivar la reducció de residus acabi castigant precisament les llars que menys en generen
- Enderroquen el mític Hotel Mirallac de Banyoles