Un camió fa tisora i talla l’Eix Transversal a Brunyola
Els Mossos desvien el trànsit per la sortida 225, en sentit Girona, cap a la C-63
L’Eix Transversal ha quedat tallat aquest dilluns al migdia per un accident de trànsit amb un camió implicat a l'altura de Brunyola.
El vehicle pesant ha quedat entravessat al mig de la C-25 després de topar contra la mitjana i fer la tisora. El sinistre ha tingut lloc cap a dos quarts d’una del migdia a l’altura del quilòmetre 225 de l’Eix Transversal, en sentit Girona.
Arran de l’accident, els Mossos d’Esquadra de Trànsit estan fent desviaments per la sortida 225, que correspon a les poblacions d’Olot, Anglès i Santa Coloma de Farners, i connecta amb la carretera C-63.
Segons el Servei Català de Trànsit, d’entrada no hi hauria persones ferides. El sinistre s’ha produït en un moment de forta pluja a la zona, fet que ha complicat la circulació en aquest punt de la C-25.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»
- Aquest és el nou local dels germans Roca al barri vell de Girona
- L’Ajuntament de Girona i la Generalitat sancionen desenes de locals per incompliments en restauració i oci
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
- Virginia Torrecilla, exjugadora del Barça i de l’Atlètic de Madrid: 'Alexia Putellas és una jugadora que ha nascut per fer història
- El poblat abandonat de la presa inactiva de Colomers, més a prop de desaparèixer
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- Pahissa del Mas, deu anys de cuina al cor de l'Empordà