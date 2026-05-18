Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
immigració GironaGirona FCnou bar germans Rocagrua GironaBdeGustTemps de Florsclassificació primera divisió
instagramlinkedin

Un camió fa tisora i talla l’Eix Transversal a Brunyola

Els Mossos desvien el trànsit per la sortida 225, en sentit Girona, cap a la C-63

L'accident de trànsit de Brunyola a l'Eix.

L'accident de trànsit de Brunyola a l'Eix. / Captura de vídeo / anti-radars Garrotxa

Eva Batlle

Eva Batlle

Brunyola

L’Eix Transversal ha quedat tallat aquest dilluns al migdia per un accident de trànsit amb un camió implicat a l'altura de Brunyola.

El vehicle pesant ha quedat entravessat al mig de la C-25 després de topar contra la mitjana i fer la tisora. El sinistre ha tingut lloc cap a dos quarts d’una del migdia a l’altura del quilòmetre 225 de l’Eix Transversal, en sentit Girona.

Arran de l’accident, els Mossos d’Esquadra de Trànsit estan fent desviaments per la sortida 225, que correspon a les poblacions d’Olot, Anglès i Santa Coloma de Farners, i connecta amb la carretera C-63.

Notícies relacionades

Segons el Servei Català de Trànsit, d’entrada no hi hauria persones ferides. El sinistre s’ha produït en un moment de forta pluja a la zona, fet que ha complicat la circulació en aquest punt de la C-25.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents