Tallers, concerts i exposicions florals durant dos dies a la Festa de les Flors de Vidreres
El programa d'activitats que tindrà lloc a diferents espais i equipaments se celebra el 30 i 31 de maig
Vidreres acollirà un any més la tradicional Festa de les Flors, que enguany tindrà lloc els dies 30 i 31 de maig amb una programació diversa amb propostes culturals, familiars i participatives que ompliran els carrers i equipaments del poble durant tot el cap de setmana.
Com a prèvia, del 25 al 29 de maig se celebrarà la “Setmana de les Flors a l’Espai Jove: fes florir la teva creativitat”, una iniciativa adreçada als joves que els permetrà crear decoracions florals per ambientar l’espai.
La festa arrencarà oficialment dissabte 30 de maig amb la fira d’artesania i tallers demostratius al carrer Catalunya. Entre les activitats destacades hi haurà l’hora del conte “El somni de la Tina”, a la biblioteca Joan Rigau i Sala, i diverses actuacions musicals a la plaça de l’Església, amb la participació de formacions locals i del Conservatori de Girona.
A la tarda, el Centre de la Vila acollirà una trobada de batucades amb grups de la zona, mentre que a la plaça Primer d’Octubre s’inaugurarà l’exposició de flors i racons florals d’entitats. Aquest espai també serà escenari d’actuacions musicals al llarg de la jornada.
El programa de dissabte es completarà amb un taller participatiu de creació d’un cartell floral i un tast de vins al pati de Can Deulofeu.
Diumenge 31 de maig, la jornada començarà amb una caminada guiada sobre flora local organitzada per l’Associació de Naturalistes de Girona. Durant el matí es repetiran la fira d’artesania i els tallers, així com l’exposició floral.
Entre les activitats previstes també hi ha un taller de mosaic, un taller culinari amb herbes remeieres i un espectacle familiar itinerant. A la tarda es farà el lliurament de premis del concurs floral, seguit dels parlaments de cloenda i un concert final.
Durant tot el cap de setmana, els visitants podran gaudir d’exposicions i treballs repartits per diferents espais del municipi. Les inscripcions per participar en el concurs o en els tallers es podran formalitzar fins al 29 de maig al Centre Cívic Francesc Llobet.
