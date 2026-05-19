Seccions

Lloret de Mar, contra els discursos d’odi i a favor de la diversitat: descobreix el nou espot

La mirada d'una nena de 8 anys reivindicativa i lliure de prejudicis és la protagonista

Una imatge de l'espot. / Ajuntament de Lloret de Mar

Lloret de Mar

L’Ajuntament de Lloret de Mar ha posat en marxa una nova acció, una campanya antirumors, de sensibilització amb l’objectiu de visibilitzar la riquesa que aporta la diversitat al municipi i frenar l’augment dels discursos d’odi. El projecte neix de la Taula de Cohesió i Convivència, un espai de treball sorgit del Consell Municipal de Cohesió Ciutadana.

La campanya gira al voltant d’una nena de vuit anys que, cansada dels rumors que afecten el seu entorn, protagonitza un acte reivindicatiu: la creació d’un mural amb el lema “Som totes de Lloret”.

L’obra ha estat realitzada per l’artista Àlex Gómez a la paret d’entrada del Càmping Blau, al costat del Puntet.

La mirada de la protagonista, neta i lliure de prejudicis, serveix per posar en valor la diversitat a través d’escenes quotidianes. Per escollir-la, la productora ha fet un càsting entre infants de l’aula de teatre municipal, gestionada pel Pla Educatiu d’Entorn.

A més, per elaborar el guió, s’ha organitzat una trobada entre la productora i representants de les comunitats més destacades del municipi, amb l’objectiu d’ajustar el relat a la realitat social de Lloret.

La iniciativa adopta el lema “Som Totes de Lloret”, integrant-se dins la campanya “Som Molt de Lloret”, impulsada des de l’àrea de Turisme.

El regidor de Benestar i Família, Alejandro Pérez, ha destacat que el projecte vol “visibilitzar el municipi i fomentar el sentiment de pertinença, alhora que es treballa per la cohesió social, buscant allò comú sense renunciar a la diferència, des dels drets humans i el diàleg democràtic”.

El mural que ha creat l'artista Àlex Gómez / Ajuntament de Lloret de Mar

