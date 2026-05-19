La XII Fira d’Entitats de Blantes comptarà amb 39 participants i 62 activitats
Durant tot el cap de setmana el teixit associatiu mostrarà la tasca social, cultural i esportiva
Blanes celebrarà el proper cap de setmana del 23 i 24 de maig la XII edició de la Fira d’Entitats, una cita biennal que posa en valor el teixit associatiu local i la seva tasca social, cultural i esportiva. L’esdeveniment està organitzat pel Departament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Blanes conjuntament amb el col·lectiu d’entitats de la vila i amb la participació de 39 entitats i més d'una seixantena d'activitats.
La fira manté el format consolidat dels darrers anys, amb activitats durant tota la jornada. Dissabte arrencarà a les 11 del matí amb la inauguració oficial, que inclourà una fotografia de grup multitudinària, i s’allargarà fins a dos quarts de nou del vespre. Diumenge, l’activitat començarà a les 10 del matí, amb propostes a l’escenari a partir de les 11, i es clourà a les 7 de la tarda.
En total, hi participaran 39 entitats, que oferiran fins a 62 activitats repartides en diferents espais del Passeig de Mar, especialment al tram proper a la Plaça Catalunya. Els estands informatius s’hi alinearan, mentre que en un extrem s’hi ubicarà un escenari amb actuacions variades: des de ball de bastons i dansa contemporània fins a flamenc, recitals poètics o concursos culturals.
A l’altre extrem, s’hi habilitarà una zona poliesportiva amb activitats com l’hoquei patins, mentre que al centre del passeig es concentraran els tallers i activitats participatives, que representen més de la meitat de la programació. Hi haurà propostes de manualitats, activitats solidàries, balls cubans, maquillatge i proves esportives, entre d’altres.
La programació es completarà amb activitats a la Sala de Plens Maria Dolors Oms, on dissabte es faran presentacions de llibres i diverses xerrades, incloent temàtiques com la psicooncologia, l’eclipsi solar del 12 d’agost o l’espai natural de Pinya de Rosa. Diumenge, el programa inclourà una xerrada de l’entitat Sa Gatonera i una presentació dels serveis de Càritas.
Amb aquesta nova edició, la Fira d’Entitats de Blanes es consolida com un aparador clau per donar visibilitat a la feina de les associacions locals i fomentar la participació ciutadana en la vida comunitària.
