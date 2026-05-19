Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Marrecs de Saltimmigració Gironasenglar CadaquésShakiranou bar germans RocaRoberto Íñiguezclassificació primera divisió
instagramlinkedin

La XII Fira d’Entitats de Blantes comptarà amb 39 participants i 62 activitats

Durant tot el cap de setmana el teixit associatiu mostrarà la tasca social, cultural i esportiva

La reunió de preparació de la Fira d'Entitats.

La reunió de preparació de la Fira d'Entitats. / Ajuntament de Blanes

Redacció

Redacció

Blanes

Blanes celebrarà el proper cap de setmana del 23 i 24 de maig la XII edició de la Fira d’Entitats, una cita biennal que posa en valor el teixit associatiu local i la seva tasca social, cultural i esportiva. L’esdeveniment està organitzat pel Departament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Blanes conjuntament amb el col·lectiu d’entitats de la vila i amb la participació de 39 entitats i més d'una seixantena d'activitats.

La fira manté el format consolidat dels darrers anys, amb activitats durant tota la jornada. Dissabte arrencarà a les 11 del matí amb la inauguració oficial, que inclourà una fotografia de grup multitudinària, i s’allargarà fins a dos quarts de nou del vespre. Diumenge, l’activitat començarà a les 10 del matí, amb propostes a l’escenari a partir de les 11, i es clourà a les 7 de la tarda.

En total, hi participaran 39 entitats, que oferiran fins a 62 activitats repartides en diferents espais del Passeig de Mar, especialment al tram proper a la Plaça Catalunya. Els estands informatius s’hi alinearan, mentre que en un extrem s’hi ubicarà un escenari amb actuacions variades: des de ball de bastons i dansa contemporània fins a flamenc, recitals poètics o concursos culturals.

A l’altre extrem, s’hi habilitarà una zona poliesportiva amb activitats com l’hoquei patins, mentre que al centre del passeig es concentraran els tallers i activitats participatives, que representen més de la meitat de la programació. Hi haurà propostes de manualitats, activitats solidàries, balls cubans, maquillatge i proves esportives, entre d’altres.

La programació es completarà amb activitats a la Sala de Plens Maria Dolors Oms, on dissabte es faran presentacions de llibres i diverses xerrades, incloent temàtiques com la psicooncologia, l’eclipsi solar del 12 d’agost o l’espai natural de Pinya de Rosa. Diumenge, el programa inclourà una xerrada de l’entitat Sa Gatonera i una presentació dels serveis de Càritas.

Notícies relacionades

Amb aquesta nova edició, la Fira d’Entitats de Blanes es consolida com un aparador clau per donar visibilitat a la feina de les associacions locals i fomentar la participació ciutadana en la vida comunitària.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents