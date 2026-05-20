Aturen el desnonament de l'Ateneu Sa Fera Ferotge de Blanes
L'entitat pressiona per tancar definitivament la compravenda del local a través de la Fundació Roca Galès
L'Ateneu Sa Fera Fertoge de Blanes ha aconseguit aturar el desnonament de l'entitat que s'havia d'executar aquest dijous al matí. L'ateneu detalla que els jutjats han admès a tràmit el recurs de reposició que havia presentat l'entitat i això dona cinc dies de marge a les parts perquè responguin. A partir d'aquí, l'ateneu preveu utilitzar aquest marge per poder tancar de forma definitiva la compravenda del local on es troba l'ateneu, al carrer de Mas Enlaire 3 de Blanes. La Fundació Roca Galès ha mostrat la seva intenció d'adquirir el local i llogar-lo a l'ateneu, però cal formalitzar l'operació immobiliària.
L'Ateneu Sa Fera Fertoge no haurà de marxar aquest dijous del local del carrer de Mas Enlaire 3 de Blanes. Els jutjats havien fixat el desnonament de l'entitat pel dijous 21 de maig al matí. L'entitat, però, va presentar un recurs de reposició i s'ha admès a tràmit. Això permet que les parts tinguin cinc dies per respondre. Després hi haurà un segon procés de set dies més perquè l'ateneu s'hi oposi. El magistrat assegura que a partir de l'1 de juny es reprendrà el procés de desnonament previst.
Malgrat tot, l'ateneu celebra que no hi hagi una nova data per fer-los fora del local i ho veu com una suspensió indefinida. La portaveu de l'assemblea de l'ateneu popular, Marta Afuera, detalla que la suspensió "és una victòria de pressió popular que dona l'oxigen necessari". Afuera recorda que hi ha una fundació interessada en comprar el local i llogar-lo a l'ateneu. Es tracta de la Fundació Roca Galès, una entitat referent de l'Economia Social i Solidària que promou les cooperatives a Catalunya.
La portaveu de l'assemblea de l'ateneu vol aprofitar aquest marge perquè la fundació "formalitzi la compra del local". Considera que aquest punt permetrà "garantir que Sa Fera Ferotge es queda a Blanes com un espai totalment comunal". Per això mantenen activa la convocatòria de mobilització per aquest dijous. La intenció és que a les vuit del matí es faci un esmorzar popular a les portes de l'ateneu i a partir de dos quarts de deu hi haurà una concentració de suport oberta a la ciutadania i moviments socials.
