Un incendi crema el rètol i el tendal d'un bar de Lloret de Mar

Els Bombers hi van actuar amb dues dotacions i no es van lamentar més afectacions

Imatge d'arxiu de camions de Bombers / DdG

Eva Batlle

Els Bombers van treballar aquest dimarts en un incendi a l’exterior d’un bar de Lloret de Mar.

El succés va tenir lloc al carrer de Valentí Almirall i Llozer, on es van mobilitzar dues dotacions dels Bombers. En arribar-hi, els efectius van comprovar que el rètol del bar estava en flames i que el foc també havia afectat el tendal de l’establiment.

Els Bombers van apagar les flames ràpidament i, en uns deu minuts, ja havien donat el servei per finalitzat. L’incendi no va causar més afectacions i el fum tampoc es va filtrar a l’interior del local.

