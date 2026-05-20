Lloret incorpora un assistent sociosanitari a la platja per facilitar el bany adaptat
La nova temporada de salvament i socorrisme s’allargarà fins al 15 d’octubre a les platges de Lloret i Fenals i comptarà amb una vintena de socorristes
Lloret de Mar ha iniciat la nova temporada de salvament i socorrisme a les platges de Lloret i Fenals amb la incorporació, com a principal novetat, d’un assistent sociosanitari a la platja de Lloret. Aquest professional s’encarregarà de facilitar el bany adaptat i d’ajudar les persones amb mobilitat reduïda o necessitats especials perquè puguin gaudir del mar amb seguretat.
El servei funcionarà fins al 15 d’octubre a les platges principals del municipi. Pel que fa a les cales de Canyelles, Sa Boadella i Santa Cristina, la temporada començarà l’1 de juny i s’allargarà fins al 30 de setembre.
L’equip de salvament i socorrisme estarà format enguany per una vintena de professionals, que treballaran en horari de 10 del matí a 6 de la tarda. El dispositiu comptarà amb tres torres de vigilància —dues a la platja de Lloret i una a Fenals— i nou cadires de vigilància durant la temporada alta. També disposarà d’un vehicle 4x4, una moto aquàtica i una motocicleta d’intervenció ràpida.
Nous mòduls salvament
Una altra de les novetats d’aquest any és la instal·lació d’un nou mòdul de salvament i socorrisme a cala Boadella i d’un altre mòdul a la platja de Fenals, amb l’objectiu de millorar les prestacions tant per als treballadors del servei com per als banyistes. Aquests equipaments se sumen als mòduls ja existents a Lloret, Canyelles i Santa Cristina.
La regidora de Platges, Cristina Aymerich, ha destacat que el municipi inicia la temporada “amb diverses novetats perquè es pugui gaudir d’un bany segur”. Aymerich ha subratllat especialment la incorporació del tècnic sociosanitari i el nou mòdul de propietat a la platja de Sa Boadella.
