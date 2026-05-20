La Selva es declara lliure de matrimonis forçats i es converteix en el segon consell comarcal a fer aquest pas
L'ens comarcal va aprovar dimarts per unanimitat una moció impulsada per Valentes i Acompanyades per reforçar la prevenció, la detecció i l’atenció a les víctimes
El Consell Comarcal de la Selva s’ha declarat lliure de matrimonis forçats. El ple de l’ens supramunicipal va aprovar dimarts, 19 de maig, per unanimitat una moció impulsada per l’entitat Valentes i Acompanyades, que reclama més compromís institucional contra aquesta pràctica, considerada una greu vulneració dels drets humans i una forma de violència masclista.
Amb aquesta aprovació, la Selva es converteix en el segon consell comarcal que fa aquest pas dins la campanya de l’entitat, després que dilluns ho fes el Consell Comarcal del Baix Empordà. Fins ara, la iniciativa s’havia desplegat sobretot en l’àmbit municipal, però ara Valentes i Acompanyades vol estendre-la també als ens supramunicipals per reforçar la prevenció i la protecció de les dones i joves en risc.
La moció va rebre el suport de tots els grups del ple. Hi van votar a favor Junts i ERC, al govern comarcal, i Independents, PSC, Confluència, CUP i Ara, a l’oposició. Segons l’entitat, aquest posicionament permet declarar clarament la comarca contrària a una manifestació de violència masclista “tan dura com oculta”.
Valentes i Acompanyades defensa que cal continuar treballant al costat de les taules de matrimonis forçats que hi ha a la comarca, perquè encara fa falta més prevenció, detecció i atenció a les dones que es troben sotmeses a aquesta pràctica. L’entitat recorda que els matrimonis forçats afecten especialment dones i nenes que no han prestat un consentiment lliure i que poden haver estat coaccionades físicament, sexualment, emocionalment o psicològicament pel seu entorn familiar.
La campanya de Municipis lliures de Matrimonis Forçats promou que les administracions locals i comarcals assumeixin compromisos concrets per erradicar aquesta realitat. Entre les mesures que planteja hi ha la formació de càrrecs públics i personal tècnic, la realització de tallers preventius als centres educatius, el reforç dels mecanismes de detecció i la garantia de recursos econòmics i habitacionals per protegir les víctimes.
L’aprovació a la Selva arriba després que el 20 d'abril el del Baix Empordà es convertís en el primer consell comarcal a declarar-se lliure de matrimonis forçats.
