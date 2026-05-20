Un treballador resulta afectat per inhalació de fum en l’incendi d’un restaurant a Blanes
El foc es va originar diumenge al matí en una fregidora i la campana extractora de l’establiment
Un incendi en un restaurant de Blanes va obligar diumenge al matí a activar la Policia Local, els Bombers i el SEM. El foc, que es va originar a la cuina de l’establiment, va afectar una fregidora i la campana extractora, però no es va propagar a la resta del local.
L’avís es va rebre pels volts de les 11 del matí, quan el telèfon d’emergències 112 va alertar la Policia Local de Blanes que s’havia declarat un incendi en un restaurant del barri de S’Auguer i que l’establiment s’estava desallotjant. Bombers de la Generalitat també havien estat activats.
Dues patrulles de la Policia Local es van desplaçar inicialment fins al lloc dels fets, i posteriorment s’hi van afegir dues dotacions més. Els agents van utilitzar una manta ignífuga i un extintor per apagar les flames, localitzades a la cuina del restaurant, abans que el foc s’estengués.
Un cop controlat l’incendi, els Bombers van revisar la zona afectada i van ventilar l’espai. Mentrestant, la Policia Local de Blanes va delimitar un perímetre de seguretat com a mesura de precaució.
El SEM va atendre un treballador afectat per inhalació de fum i el va traslladar a l’hospital. L’operatiu es va donar per finalitzat cap a les 12 del migdia, segons informa l'ajuntament.
