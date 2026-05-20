Tres ferits per fum en l’incendi d’una fregidora d’aire en un pis de Blanes
El fum ha omplert l’escala del bloc, on els serveis d’emergències han desallotjat cinc persones i n’han confinat tres més
Tres persones han resultat ferides lleus aquest dimecres en un incendi en un pis de Blanes. El foc s’ha declarat en un habitatge situat al carrer Ramon Llull, on inicialment s’han mobilitzat sis dotacions dels Bombers, tot i que finalment només n’ha treballat una.
Quan els efectius han arribat al lloc, s’han trobat amb molt de fum negre i olor de plàstic. En comprovar l’origen del fum, han constatat que havia cremat una fregidora d’aire dins del pis. L’incendi s’ha produït en un tercer pis i el fum s’ha acabat escampant per l’escala del bloc, que ha quedat plena de fum.
Arran de l’incendi, els serveis d’emergències han hagut de desallotjar cinc persones de l’edifici i confinar-ne tres més mentre es feien les tasques de ventilació.
Els Bombers han treballat en la ventilació de l’edifici i cap a dos quarts d’onze del matí ja han pogut donar per finalitzada l’actuació. Segons han informat, els afectats han estat de caràcter lleu.
El Sistema d’Emergències Mèdiques, el SEM, ha assistit les tres persones ferides. Entre elles hi havia una persona que havia intentat apagar el foc amb un extintor abans de l’arribada dels serveis d’emergències.
