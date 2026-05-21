Detingut un conductor ebri per provocar un xoc frontal a Lloret després de circular temeràriament per l’AP-7
L’accident, a la C-63, va deixar dos homes ferits, que van ser evacuats pel SEM a l’hospital Josep Trueta
Els Mossos d’Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) de Girona han detingut un conductor de 30 anys acusat de conduir sota els efectes de l’alcohol i de manera temerària després de provocar un xoc frontal a Lloret de Mar.
Els fets van passar aquest dijous cap a les deu del matí, quan el telèfon d’emergències 112 va rebre l’avís d’un accident entre dos cotxes a la C-63, a l’altura del quilòmetre 3,5 i en sentit Lloret de Mar.
Fins al lloc del sinistre s’hi van desplaçar dotacions dels Mossos d’Esquadra, dels Bombers, del SEM i de la Policia Local de Lloret de Mar. Inicialment, l’accident semblava que podia ser greu, ja que el xoc va ser molt aparatós, però finalment es va saldar amb dos ferits de poca gravetat.
Segons el SEM, els ferits són dos homes, que van ser evacuats en dues ambulàncies a l’hospital Josep Trueta de Girona.
Arran de l’accident, els Mossos van practicar la prova d’alcoholèmia a un dels conductors, que va donar positiu penal, és a dir va superar els 0,60 mg/litre. Els agents el van detenir per un presumpte delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l’alcohol i també per conducció temerària, confirmen des del cos policial.
Temerari per l'AP-7
La investigació dels agents de Trànsit va permetre determinar que el mateix vehicle ja hauria protagonitzat pocs minuts abans una conducció temerària per l’AP-7 -va agafar la sortida de Maçanet de la Selva- fins arribar a la C-63 a Lloret on es va accidentar. De fet, els serveis d’emergències havien rebut una trucada alertant d’aquests fets poc abans del xoc frontal a Lloret de Mar.
Un accident de trànsit que va generar fortes retencions per entrar i sortir de Lloret de Mar, ja que la via es va tallar prop d'una hora i posteriorment, s'hi va fer pas alternatiu.
El detingut, de 30 anys, està previst que passi aquest mateix dijous a disposició judicial davant del jutjat de guàrdia de Blanes.
