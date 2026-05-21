Treball proposa sancionar Exide de Bonmatí amb 200.000 euros després de l’accident mortal de l'any passat
La investigació oberta arran de l’explosió suma vuit expedients i pot comportar un increment del 50% de les prestacions a càrrec de l’empresa
El Govern assegura que la fàbrica de bateries té pendent el pla de seguiment del sòl contaminat
Inspecció de Treball de Catalunya proposa una sanció de 200.000 euros a Exide Technologies Recycling, l’empresa de reciclatge de bateries de Bonmatí, després de l’accident mortal que es va produir a la planta l’abril de l’any passat. L’explosió va causar la mort d’un treballador i va deixar dos empleats ferits.
Així consta en una resposta del Govern a una pregunta parlamentària de la CUP sobre la situació de la fàbrica i la petició de retirar-ne la llicència d’activitat. Segons el Govern, Inspecció de Treball ha dut a terme diverses actuacions d’investigació a l’empresa des del 2025, relacionades amb la seguretat i la salut del personal.
Treball va visitar la planta el mateix dia de l’explosió i, davant les deficiències observades, va fer un requeriment de compliment immediat en matèria de seguretat i salut laboral. Per altra banda, s'han obert vuit expedients des de llavors i s’han aixecat tres actes d’infracció per vulneració de la normativa de prevenció de riscos laborals.
En primer lloc, Treball proposa una sanció de 200.000 euros per la falta d’adopció de les mesures necessàries per a la seguretat i salut dels treballadors i per la falta d’informació i formació a les persones treballadores.També s’ha aixecat una altra acta en matèria de Seguretat Social. I finalment, Treball planteja a l'empresa tres propostes de recàrrec de prestacions econòmiques derivades de l’accident laboral en la quantitat del 50%.
L’accident mortal va reactivar la pressió institucional i veïnal sobre Exide, una planta que fa anys que és al centre de les queixes de l’Ajuntament i de la plataforma Bonmatí Prou Contaminació.
El pla pel sòl contaminat, encara pendent
Per altra banda, la mateixa resposta parlamentària actualitza la situació de la contaminació del sòl a l’entorn de la planta. L’Agència de Residus de Catalunya havia requerit a l’empresa la presentació d’un Programa de Control i Seguiment periòdic del sòl en un termini de mig any, després que un informe fet a finals de l'any passat atribuís a la companyia l’alteració de la qualitat del terreny.
Ara, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica confirma que Exide encara no ha presentat aquest programa perquè va recórrer el requeriment. Segons l’executiu, el recurs ja està resolt i el procediment continua amb el tràmit d’audiència a l’empresa. L’Agència de Residus també havia requerit mesures de correcció als camins adjacents a la planta. El Govern assenyala que, en funció de com evolucioni el tràmit d’audiència, actuarà si cal per garantir el compliment del pla i la implantació de les mesures exigides.
Pel que fa a la qualitat de l’aire, el Govern afirma que Exide es troba al dia en l’enviament dels informes mensuals de vigilància establerts a l’autorització ambiental. També indica que es manté el seguiment dels nivells de plom i benzè a l’aire ambient a l’entorn de la planta. Afegeix que s’ha rebut el mesurament reglamentari d’un focus de l’activitat, el molí d’arrencada de bateries, que cada sis mesos ha de mesurar partícules i compostos orgànics. Segons el Govern, aquest control no ha presentat incidències.
Nivells òptims de l'aigua
Pel que fa al seguiment de la qualitat de l'aigua, l’Agència Catalana de l’Aigua va fer la darrera inspecció l’últim trimestre del 2025 i preveu fer un nou control durant aquest 2026. El Departament de Salut, per la seva banda, afirma que a Bonmatí es fa una vigilància específica del plom i que no s’han detectat nivells superiors als valors establerts per la normativa en l’aigua de consum humà.
Cal recordar que l'estiu passat Bonmatí va patir una incidència a la xarxa d’aigua de consum humà, amb paràmetres alterats que van obligar a restringir-ne l’ús fins que les analítiques posteriors van permetre aixecar les restriccions, tot i que el Govern encara no n’ha pogut identificar la causa exacta.
Pel que fa al possible risc d’exposició dels veïns per altres fonts, com l’aire o el sòl, l’executiu defensa que el compliment de les mesures establertes ha de garantir la salut de la població. També assegura que es manté el seguiment dels nivells d’immissió de plom a l’aire del municipi.
