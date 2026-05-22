Una família es queda tancada al balcó de casa a Tossa i els Bombers l'han de rescatar
Els efectius van accedir al primer pis amb una escala
Una família es va quedar tancada al balcó d’un apartament de Tossa de Mar aquest dijous a la nit i els Bombers van haver d’intervenir per poder-los alliberar.
Els fets van passar en un habitatge de la urbanització de Santa Maria de Llorell, al carrer Zodíac. L’avís es va rebre cap a dos quarts d’onze de la nit i fins al lloc s’hi va desplaçar una dotació dels Bombers.
Els efectius van utilitzar una escala per accedir fins al primer pis de l’edifici, ja que no va ser necessari mobilitzar l’autoescala. Un cop a dins, van poder obrir la porta d’accés al balcó i alliberar la família, que havia quedat atrapada a l’exterior de l’habitatge.
L’actuació es va resoldre sense ferits, informen des del cos d'emergències. Al servei també hi va actuar la Policia Local.
