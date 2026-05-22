Lloret de Mar programa més de seixanta activitats per a l’estiu amb el nou festival cultural
El municipi oferirà concerts, festivals, activitats familiars i tradicions del 6 de juny al 27 de setembre
Lloret de Mar ha presentat la programació del Lloret Outdoor Summer Festival 2026, una àmplia agenda cultural que reunirà més de seixanta activitats entre el 6 de juny i el 27 de setembre. La iniciativa, impulsada per Lloret Turisme i l’Ajuntament, integra en un únic calendari les propostes públiques, privades i associatives amb l’objectiu d’oferir una oferta coherent i atractiva tant per a residents com per a visitants.
La regidora de Turisme, Cristina Aymerich, ha destacat que el festival vol projectar “una imatge de Lloret viu i actiu”, alhora que reforça la col·laboració entre els diferents agents del municipi. La programació inclou concerts, festivals, activitats familiars, fires, cinema a la fresca i tradicions populars.
100 anys de sardanes a les nits d'estiu
Un dels plats forts d’aquest estiu serà la commemoració dels 100 anys de sardanes a les nits d’estiu, una celebració que referma aquesta tradició com a element clau de la identitat local. L’acte central tindrà lloc el 20 de juny als Jardins de Santa Clotilde amb un concert de l’orquestra Montgrins.
Entre les novetats destaca el cicle musical Temps Clotilde, que se celebrarà a l’amfiteatre dels jardins amb tres concerts centrats en la creació femenina. També s’hi programaran propostes escèniques innovadores com El daiquiri d’una nit d’estiu, que combina teatre, música i cocteleria.
Fira dels Americanos
El mes de juny concentrarà altres cites destacades com la Fira dels Americanos (del 12 al 14 de juny), que recrea l’ambient colonial amb influències cubanes, i el Pride Costa Brava (del 26 al 28 de juny), que combina activitats lúdiques i reivindicatives per promoure la diversitat i la inclusió.
La música tindrà un paper central durant tot l’estiu amb el retorn del Clon Festival, que oferirà concerts tribut a artistes reconeguts, així com les activitats de la Festa Major de Santa Cristina al juliol, amb actuacions per a tots els públics, correfocs i espectacles tradicionals.
Lloret Experiences
El programa també incorpora activitats de turisme actiu sota el segell Lloret Experiences, amb propostes com snorkel i tallers de biologia marina, així com visites guiades a espais patrimonials com el Museu del Mar o el cementiri modernista.
A finals d’agost, la Diada Castellera i, al setembre, el Lloret Drone Festival —amb prop de 300 drons dibuixant figures al cel— seran altres moments destacats. El festival es clourà el 27 de setembre coincidint amb el Dia Mundial del Turisme.
L’alcalde Adrià Lamelas ha remarcat que aquesta programació “reflecteix el dinamisme i la vitalitat del municipi”, i ha subratllat el seu impacte tant cultural com econòmic per a la destinació.
