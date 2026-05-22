Salut manté que l’aigua de Can Fornaca no és apta per beure ni cuinar per fluor i urani
El Govern confirma que la restricció continua vigent mentre no es corregeixin els valors i admet que l’estudi per connectar Riudarenes a la xarxa Ter-Llobregat encara no s’ha començat a redactar
Gairebé dos anys després que l’Ajuntament de Riudarenes recomanés als veïns de la urbanització Can Fornaca no beure aigua de l’aixeta per la presència d’urani, el Govern confirma que la restricció continua vigent i amplia el focus també al fluor. Salut manté que l’aigua de la urbanització no és apta per al consum ni per preparar aliments mentre no es facin les actuacions necessàries per situar els valors de fluor i urani per sota dels límits establerts.
Així consta en una resposta del Govern a una pregunta parlamentària dels Comuns sobre la manca de garantia d’aigua potable a Can Fornaca. El document recorda que, davant una incidència per superació de qualsevol valor paramètric, l’autoritat sanitària ha de valorar el risc i determinar les mesures per reduir-lo. En aquest cas, Salut va requerir a l’Ajuntament que informés la població que no utilitzi l’aigua de l’aixeta per beure ni per cuinar. Sí que es pot fer servir, en canvi, per a la higiene personal i altres usos domèstics.
La incidència per urani ja s’havia detectat el 2024, quan l’operador va comunicar a la Subdirecció Regional a Girona de Salut Pública valors al voltant de 35 micrograms per litre. A partir d’aquell moment, Salut va valorar el risc i va requerir l’Ajuntament i l’empresa gestora, Prodaisa, perquè informessin la població. La resposta del Govern precisa ara que cal corregir dos incompliments: el de l’urani i el del fluor.
El Govern remarca que el subministrament d’aigua potable és una competència municipal i que són els ajuntaments i les empreses gestores del servei els responsables de garantir el compliment dels criteris tecnicosanitaris. Salut, per la seva banda, vetlla pel compliment de la normativa i manté el programa de vigilància i control de les aigües de consum humà.
La problemàtica a Can Fornaca també s’ha gestionat alguns estius amb camions cisterna, pels consums elevats i el baix rendiment de la xarxa. Segons la resposta parlamentària, l’Agència Catalana de l’Aigua ha subvencionat des del 2017 un total de 113.803 euros a l’Ajuntament de Riudarenes per sufragar-ne el cost. Aquests camions han garantit el servei i, de retruc, han ajudat a diluir la concentració dels paràmetres i millorar la qualitat de l’aigua.
La connexió al Ter-Llobregat, sense calendari
La solució definitiva, però, continua pendent. L’ACA assegura que dona suport tècnic a l’Ajuntament i que analitza la viabilitat de plantes d’absorció d’urani i fluorurs. També preveu sondejar recursos subterranis alternatius que puguin aportar més aigua disponible per al tractament o una aigua amb una qualitat diferent que es pugui potabilitzar amb sistemes convencionals.
Pel que fa a una planta potabilitzadora, el Govern subratlla que l’Ajuntament és qui hauria de promoure l’estudi de viabilitat, la redacció del projecte constructiu i l’execució posterior. La Generalitat situa el seu paper en l’assessorament tècnic sobre tractaments disponibles i possibles alternatives.
Una altra de les vies plantejades és la connexió del municipi a la xarxa Ter-Llobregat, però aquesta opció tampoc té calendari. El desembre del 2025 es va sol·licitar a Aigües Ter Llobregat (ATL) la redacció d’un estudi de viabilitat tècnica i econòmica de possibles alternatives de connexió del municipi, no específicament de Can Fornaca. Segons el Govern, però, ATL encara no ha iniciat la redacció de l’estudi i l’ACA no té coneixement de cap data prevista.
El Departament de Territori ja havia advertit l’Ajuntament que una connexió a l’artèria procedent del Pasteral, amb aigua no potable, no és factible perquè ATL ha de subministrar aigua amb garanties sanitàries per al consum humà. L’altra possibilitat, una connexió des de l’artèria d’aigua potable procedent de la dessalinitzadora de la Tordera, presenta una gran longitud i un traçat previsiblement difícil per l’orografia de la zona.
L’Ajuntament de Riudarenes ha informat que les obres vinculades a la millora de les xarxes en baixa ja van ser contractades l’octubre del 2025. Aquests expedients tenen com a termini màxim d’execució el 23 d’octubre del 2026 i de justificació el 23 de desembre del mateix any.
