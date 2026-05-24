En marxa la XII Fira d’Entitats de Blanes, amb activitats de tota mena tot el cap de setmana al Passeig de Mar
Un total de 39 entitats locals han mostrat les seves propostes durant la fira d'aquest cap de setmana, que ha acollit una seixantena d'activitats
El matí d’aquest dissabte es va donar el tret de sortida de la XII Fira d’Entitats de Blanes, que s'allargarà durant tot el cap de setmana, fins diumenge a les 19h del vespre.
Per fer la simbòlica inauguració de l’esdeveniment, l’alcalde de Blanes, Jordi Hernández, acompanyat de la regidora de Participació Ciutadana, Estefanía Romero, així com regidors i regidores del consistori, es van aplegar amb representants de les diferents entitats i associacions que participen a la fira i després la van visitar.
Un total de 39 entitats i 62 activitats durant tot el cap de setmana
La XII Fira d’Entitats inclou la participació de 39 entitats: 36 estan emplaçades en sengles estands, i la resta han preferit oferir una actuació, o bé regenten tallers de manualitats i altres tipus d’entreteniments. De fet, n’hi ha per triar i remenar, aptes per a tots els gustos i edats, i tindran lloc tant al centre del Passeig de Mar, davant dels estands, com a l’escenari alçat a tocar de la Plaça Catalunya.
A l’altre extrem del recinte, hi ha una poliesportiva. A més la Sala de Plens de l'Ajuntament de Blanes ha acollit les xerrades i presentacions que tant dissabte com diumenge. Tota la informació es pot consultar a: https://www.blanes.cat/docweb/agenda-2026-05-entitats
Participants de la XI Fira d’Entitats de Blanes
Colla Gegantera, Esbart Joaquim Ruyra, Associació Musical i Artística AMIA, Associació Que Vingui Qui Vulgui; Associació Hatambinira; Fundació Esclerosi Múltiple; Club Escacs Blanes; Salvem Pinya de Rosa, Rialles, Càritas Interparroquial; Casa de Ardales; Majestic Blanes Futbol Club; Església Evangèlica de Filadèlfia; Grup Social ONCE; Club Bàsquet Blanes; Sa Gatonera; Associació Catalana de Pàrkinson Blanes; Família i Salut Mental; Fundació Privada Aspronis; Sostre i Dignitat; ACBM El Bon Samarità; BJJ Blanes; Associació Cultural Sóc de Cuba, Soy Popular; Agrupació Artística Aragonesa; projecte Marxa; Club Vela Blanes; Associació de Veïns Carretera de Lloret-La Pedrera; Colla Castellera de l’Alt Maresme i la Selva; Coral Solstici; Club Arc Montjuïc; Colla de Diables Sa Forcanera, Associació Contra el Cànce; Happy Dogs i Club Patí Blanes Atlètic; Dansasmbart; Country Blanes i Cercle Astronòmica de la Tordera, Castor.
