SOS Costa Brava i SOS Lloret al·leguen contra el conveni pel camí de ronda de Can Juncadella
Les organitzacions critiquen que el conveni entre l'Ajuntament de Lloret i Flinder Data SL no garanteix el compliment de les sentències judicials fermes sobre el camí
SOS Costa Brava i SOS Lloret han presentat al·legacions contra l’esborrany de conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Lloret de Mar i la mercantil Flinder Data SL per determinar el nou traçat del camí de ronda de Can Juncadella, entre Cala Morisca i Cala Canyelles. Ambdues entitats consideren que el conveni és "contrari a dret perquè no garanteix el compliment immediat de les sentències judicials fermes que reconeixen el caràcter públic del camí de ronda i obliguen a restituir-ne l’ús públic". Alerten que el nou acord no pot servir per ajornar indefinidament l’obertura efectiva d’un camí públic que porta més de 17 anys tancat.
Les al·legacions recorden que tant el Jutjat de Blanes com l’Audiència Provincial de Girona i posteriorment el TSJC han confirmat que el tram afectat és un camí públic de titularitat municipal i ús públic històric. Malgrat això, el pas continua restringit i les sentències continuen sense executar-se dins els terminis legals establerts.
SOS Costa Brava i SOS Lloret denuncien que "el conveni plantejat per l’Ajuntament de Lloret introdueix nous tràmits urbanístics, plans especials, estudis ambientals i terminis indeterminats que, en la pràctica, suposen una nova dilació del compliment de la sentència". Les entitats critiquen especialment que el conveni transfereixi gran part de la iniciativa i el control del procés a la mateixa propietat que ja havia incomplert l’anterior conveni urbanístic signat l’any 2009.
Segons les entitats, el text no fixa cap termini concret per executar el nou Camí de Ronda i inclou la renúncia expressa de l’Ajuntament a exercir accions reivindicatòries sobre part del traçat actual mentre es tramita el nou acord. Consideren que això representa una "renúncia implícita" a defensar plenament el domini públic i una vulneració del deure d’executar les resolucions judicials fermes.
Les entitats remarquen que una sentència que legalment s’hauria d’haver executat en un termini màxim de dos mesos acumula ja més de tres anys pendents d’execució forçosa, després de disset anys de tancament del camí de ronda sense sancions ni responsabilitats efectives.
SOS Costa Brava emmarca aquest cas dins la campanya Camins Lliures, impulsada per diagnosticar, vigilar i denunciar la degradació, ocupació o tancament il·legal dels camins històrics i camins de ronda de la Costa Brava. La federació recorda que "la defensa dels camins públics és clau per garantir l’accés ciutadà al litoral i preservar un patrimoni col·lectiu cada vegada més pressionat per la privatització i la urbanització del territori".
En aquest sentit, SOS Costa Brava explica que diverses entitats i persones voluntàries ja han començat a apadrinar trams de camins de ronda i espais litorals per documentar-ne l’estat i detectar possibles irregularitats, una xarxa ciutadana que es vol continuar ampliant durant els propers mesos. Les entitats insisteixen que "la recuperació dels camins de ronda no pot dependre de convenis indefinits ni de noves negociacions urbanístiques, sinó del compliment immediat de les sentències i de la defensa efectiva del domini públic litoral".
